Pagtaas ng edad sa statutory rape lulusot

Sigurado nang makakalusot sa Senado ang panukalang itaas ang edad ng statutory rape sa 16 anyos.

Ito ang tiniyak ni Senate Majority Leader Juan Miguel “Migz” Zubiribunsod na malakas na suprota ng mga senador sa panulalang batas na ito.

“Dahil halos lahat [sumusuporta], wala akong narinig na negative. Puro gusto nilang lahat na maging co-sponsor, co-author ng measure. At ito ang pinakadisenteng gawin sa ating bansa,” sabi ni Zubiri sa panayam sa DZBB.

“Sa tingin ko mabilis itong maipapasa. Ang plano namin, sana before the break. Pero depende kay Senator Richard Gordon. Siya ang chairman ng Committee on Justice. Baka pumayag siya na maging subcommittee chair na lang ako,” dagdag nito.

Sa ilalim ng panukala, ang edad ng stator rape o age of consent ay itaas sa 16 anyos mula sa kasalukuyang 12 anyos.

Ibig sabihin nito, sinumang adult o nakakatanda nay may sexual intercourse sa minor edad 16 anyos pababa ay ikokonsiderang guilty of rape kahit na pumayag ang isang menor de edad.

“Gusto natin iangat ‘yan ng 16 years old, dahil ang batang 13, 14, 15 years old hanggang 16 years old, musmos pa ang pag-iisip niyan.

Ayon pa sa seandor, nakaalarma ang ulat ng Commission on Population and Development (POPCOM) kung sa mga kabataang babae, 80 porsiyento ay may partner na may edad 21 anyos pataas.

“So gusto natin mawala na ang sexual predation or predators na ito at pedophile, ika nga, na makipagtalik sa mga bata. Kaya gusto natin para may deterrent by law,” sambit pa nito. (Dindo Matining)