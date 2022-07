Pagtaas ng bilihin aagapan – Diokno

Mali umano ang pagkakaintindi sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naitalang 6.1% infaltion sa buwan ng Hunyo.

Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno na ang tinukoy ng presidente ay full-year inflation figure at hindi ang 4.4. % na naitala ngayong Hunyo.

“The President’s disbelief on the 6.1% June 2022 inflation rate figure was misunderstood. He was referring to it as a full year figure when in fact the year to date meaning, January to June average inflation rate is actually 4.4%, so that’s what you asked in mind,” ani Diokno.

Tama rin aniya ang naging pahayag ng pangulo na ang problema ng mataas na inflation rate ay hindi lamang Pilipinas ang nakakaranas nito kundi ng ibang mga bansa gaya ng Indonesia, Thailand at maging sa Amerika.

Ipinaliwanag ni Diokno na ang pagtaas ng inflation ay bunsod ng mabilis na price adjustments gaya ng kuryente, gas at ilang pagkain gaya ng karne at iba pa.

Tiniyak ng kalihim na ginagawa na ng gobyerno ang mga hakbang para mapanatili ang presyo ng mga bilihin at hindi na tumaas pa lalo ang inflation sa bansa.

“Rest assured, the recent acceleration of inflation will be arrested by the government through addressing constraints in the food, energy, and transportation and logistics sectors,” dagdag ni Diokno. (Aileen Taliping)