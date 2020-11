Pagtaas ng ‘age of sexual consent’ vs child marriage pinanukala

Kasabay ng pagtugon at pagbabantay sa pagpapatakbo ng distance learning ngayong taon, tinututukan ng inyong lingkod bilang Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture ang pinangangambahan ng mga eksperto na maaaring umakyat ang bilang ng mga child marriages bunsod ng pandemya. Dahil tulad ng iba’t ibang sektor at industriya ng ating lipunan, malaki rin ang epekto na idinudulot nito sa seguridad at kinabukasan ng ating mga kabataan.

Base sa isang ulat ng international charity organization na Save the Children, maaaring umabot sa 2.5 milyong mga batang babae ang nanganganib na mapilitang magpakasal dahil sa mga naging epekto ng pandemya, kasama na ang pagkakaantala ng kanilang edukasyon at ang pagbagsak ng ekonomiya.

Dapat itaas ang kasalukuyang age of sexual consent sa bansa na 12 taong gulang bilang bahagi ng pagsugpo sa isang maituturing na paglabag sa karapatang pantao. Ang Pilipinas ang may pinakamababang age of sexual consent sa Asya at pangalawang pinakamababa naman sa buong mundo.

Sa Senate Bill No. 739 o ang “Increasing the Age for Determining Statutory Rape,” ipinanukala ng inyong lingkod na itaas sa 18 ang edad ng sexual consent.

Kamakailan ay inaprubahan na sa committee level ng Senado ang panukalang i-angat ang age of sexual consent sa edad na 16.

Naniniwala tayo na ang pag-angat ng age of sexual consent ay makakatulong sa pagsugpo sa mga pang-aabuso at karahasang sekswal na dulot ng child marriages o ang pagpapakasal ng isang menor de edad.

Nais din nating bigyang-diin ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng mga programang nagbibigay ng proteksyon sa mga kabataan, kabilang na ang mga reproductive health services.

Kasama rin dito ang pagbibigay ng prayoridad sa comprehensive sexuality education dahil ayon sa ulat ng Annual Poverty Indicators Survey 2017, para sa mga kababaihang may edad na anim hanggang 24, ang mga usaping pagpapamilya at pagpapakasal ay ang pangunahing dahilan ng pagkaantala o hindi pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral.

Edukasyon ang dapat na pangunahing pinagtutuunan ng pansin ng ating mga kabataan at hindi pagbubuntis o pag-aasawa. Hindi maaaring maputol na lang ang kanilang mga pangarap dahil napipilitan silang magpakasal at magkaroon ng responsibilidad sa pamilya nang maaga.

Ngayong nasa gitna tayo ng krisis, lalo natin dapat paigtingin ang mga hakbang laban sa anumang uri ng karahasan at pang-aabuso sa mga kabataan.