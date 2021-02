Pagsusuot ng face mask nakakaganda

Dahil sa nararanasang pandemya, naging parte na ng araw-araw na buhay ng tao ang pagsusuot ng face mask, gawa man sa tela o surgical ay nirerekomenda ito ng mga health authority bilang proteksyon at hakbang para maiwasan ang pagkalat ng coronavirus.

Marami rin sa ating mga Pinoy ang hindi na napapansin ang porma dahil kaligtasan na ang mas nauuna. Kahit walang makeup o accessory sa katawan ay ayos lang basta hindi makalimutan ang face mask at dagdag pa ang face shield na parehong mandatoryo lalo kung magpupunta ka sa mga pampublikong lugar.

Pero pwede pa rin bang maipakita ang ating ganda kahit nasa likod ng face mask? Maaari.

Patunay nito, kahit sa nakasuot tayo ng face mask at natatakpan pa ang mukha, maaari pa rin nating maipakita sa pamamagitan ng mga mata ang ating tunay na ganda.

Para kay Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., mas nagiging attractive ang indibidwal sa kanyang pagsusuot ng face mask.

“With masks universally required everyone has an equal chance to be charmingly attractive,” sabi ni Locsin sa isang tweet nitong Pebrero 9.

Dagdag pa ni Locsin, “We all have beautiful eyes different colors notwithstanding and you can smile brightly with them better than with you entire face.”

Simula nang kumalat ang COVID-19 sa bansa noong 2020, nirekomenda na ng pamalaan ang pagsusuot ng face mask kapag lalabas ng tahanan para mabawasan ang pagkahawa ng bagong coronavirus. Noong Disyembre naman ay naging mandatoryo na rin ang paggamit ng face shield para mas maprotektahan pa umano ang ating sarili laban sa virus.

Nitong taon rin ay naging requirement na rin para sa mga driver at pasahero ng mga sasakyan ang pagsusuot ng face mask, kahit pa nakatira ang mga ito sa iisang tahanan. (Gel Manalo)