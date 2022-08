Pagsuspinde ng NCAP peligro sa commuter, kotong babalik – TPF

Naalarma ang transport advocacy group na The Passenger Forum (TPF) sa posibleng paglaganap ulit ng kotong at kaskaserong mga motorista kapag sinuspindi ang pagpapatupad ng No-Contact Apprehension Program (NCAP) sa Metro Manila.

Ayon kay TPF Convener Primo Morillo, pabor ang mayorya ng mga commuter sa programa dahil naging maingat ang mga driver sa pagsunod sa mga batas-trapiko.

Sa katunayan, sa Maynila pa lang ay bumaba na ng 62% ang mga aksidente sa kalye habang 47% naman ang ibinagsak sa mga kaso ng nasagasaan.

Nakababahala aniya ang muling pamamayagpag ng mga nangongotong at panunuhol dahil sa traffic violations kapag sinuspindi ang programa.

“NCAP also contributed to the lowering of the incidents of kotong and abangers on our roads as the power of traffic enforcers to apprehend was limited in NCAP areas. Several social media posts confirm this and even drivers appreciate NCAP now as it lowered the chances of extortion and apprehension traps,” diin pa ni Morillo.

Sa ngayon, ang pangunahing trabaho ng mga enforcer ay ang tiyaking maayos ang daloy ng trapiko sa kanilang mga lungsod.