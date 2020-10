Pagsupil sa child marriage sa bansa

Bago maglockdown noong Marso, isa ang panukalang-batas natin hinggil sa child marriages sa mga huling natalakay namin sa Senado. Nakapanayam din ako noon tungkol sa child brides sa Palawan. Nakunan at kumalat sa social media ang isang picture ng tatlong batang babae edad 13, 12 at 9. May karga silang dalawang batang lalaki na aakalain mong mga kapatid lang nila, pero mga anak na pala nila. Sa ganoong edad, imbis na sila ay nag-aaral, naglalaro at ineenjoy ang kabataan, humarap na agad sila sa napakabigat na responsibilidad ng pagiging ina at asawa.

Kung hindi natin ito pipigilang mangyari, mas maraming kabataang babae pa ang mas masasadlak sa kahirapan at hindi na makakapag-aral. Mas magiging bulnerable rin sila sa sexually transmitted infections, domestic violence at iba pang uri ng pang-aabuso. Para na rin natin silang pinagkaitan ng oportunidad sa isang magandang kinabukasan.

Sa buong mundo, nasa top 12 tayo sa listahan ng mga bansang may pinakamaraming kaso ng child marriages ayon sa UNICEF. 726,000 ang child brides dito sa bansa. Nakakalungkot bilang babae at bilang isang ina. Kailangan nating protektahan ang ating mga anak.

Kaya masayang-masaya ako sa tagumpay ng ating “Girls not Brides Act” na pasado na sa second reading. Kaunting push na lang at finally, magiging ilegal na ang child marriages sa bansa.

Ano ba ang mangyayari kapag ito ay naisabatas na?

Maituturing nang isang krimen ang pagpapakasal sa mga batang edad 18 pababa. Maituturing na ‘child abuse’ kapag ang isang matanda ay nagpakasal sa menor de edad. Pwedeng makulong ang sinumang lalabag dito ng 10 taon at isang araw hanggang 12 taon, magmulta na aabot sa P50,000 at pwede ring mawala ang ‘parental authority’ ng magulang sa kanyang anak.

Mapaparusahan na rin ang mga indibidwal na magsasagawa ng kasal sa pagitan ng matanda at menor de edad. Walong taon at isang araw hanggang 10 taon ang nakaabang na kulong, penalty na P40,000 at disqualification mula sa tungkulin kung siya ay isang public official.

Bukod sa kahirapan, may iba pang dahilan kung bakit laganap ang child marriages sa bansa. May mga kulturang kumikilala rito at parte na ng social norms, kaya mayroon tayong ‘culturally-appropriate’ programs sa panukalang-batas na pangungunahan ng Department of Social Work and Development.

Pero ang kultura ay hindi lang ‘practices’ kundi isang proseso. Patuloy itong nagbabago kasabay ng pag-inog ng mundo. Hindi dapat tayo makulong dito. At sa bawat pagbabago, importante na ang kapakanan ng ating mga kabataan ang lagi nating isaalang-alang.