Pagsupak ni Duterte nga mag Presidente si Inday Sara, dili gimik – Panelo

By jess campos

Gupanghimakak sa Malacañang nga taktika lang ang pagsupak ni Presidente Rodrigo Duterte nga modagan sa pagka-Presidente si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio sa 2022 aron mas modaghan ang moagni nga mosunod sa tunod sa iyang amahan.

Matud ni Presidential Spokesman Salvador Panelo nga kung supak sa Presidente nga mosunod sa tunob ang iyang anak, nagpasabot kini nga dili siya gustong masinati ni Mayor Sara ang mga nasinati niya karon ilabi na ang gihimo kaniyavsa mga kritiko.

Nagtuo ang kalihim nga pinangga sa Presidente ang iyang mga anak ug dili siya gusto nga masinati ni Inday Sara ang mga gihimo kaniya karon sa iyang mga kritiko ug kaaway sa politika.

“The President feels na… siya eh, ang experience niya ‘di ba sabi niya, ‘mahirap maging Presidente; lalaitin ka ng tao kahit anong magandang ginawa mo.’ Since he is a father to a daughter ayaw niya sigurong maranasan ng anak niya iyong nararanasan niya ngayon,” matud ni Panelo.

Matud sa kalihim nga dili estilo ni Duterte nga mohimog mga gimik o taktika aron lang sa matuman ang iyang tinguha sa politika.

“He doesn’t have to say that because everybody wants her to run. I mean, a lot of people are egging her to run. Ano lang iyon, I think that’s a genuine concern for this President. He loves his children; he doesn’t want them to suffer,” dugang pamahayag ni Panelo.