Pagsulod sa mga langyaw sa Subic, gihigpitan

Tungod sa gipaabot nga pagdagsa sa daghang mga langyaw nga torista ug mga negosyante sa Subic Bay Freeport Zone sa 2019 mitakda na ang Malacañang sa mas higpit nga palisiya alang sa mga mosulod nga mga bisita.

Pinaagi sa Executive Order no. 72 nga gipagawas ni Predidente Rodrigo Duterte, giusab niini ang EO no.271 (series of 1995) alang sa pagsulod ug pagpabilin sa mga langyaw sa Subic Bay Freeport Zone.

Kung dati ay mabilis na nakakapasok at nakakapanatili ang mga dayuhang turista at dayuhang negosyante sa Subic ng hanggang 14 na araw, nagtakda ang Palasyo ng mga panuntunan para matiyak na hindi banta ang mga ito sa Freeport zone.

Ubos sa bag-ong Executive Order, kinahanglan nga ipakita sa mga langyaw ang ilang pasaporte, Certificates of Identity o travel documents nga valid ug unom ka buwan o mas mataas pa, ug confirmed flight o tiket sa barko.

Ang mahimong exit point sa mga langyaw nga torista ug negosyante dinha lang sa Subic Freeport ug dili sa laing tugpahanan og pantalan sa nasud.

Gitahasan ang Bureau of Immigration nga higpit nga ipatuman ang bag-ong direktiba kini subay sa gipaabot nga pagdagsa sa cruise ships sa Subic Freeport Zone sa sunod nga tuig.

“Foreign nationals , not categorized as ‘restricted’ as determined by the DFA, visiting the zone for business and or tourism purposes may be allowed to enter the ports of entry of the Zone and stay therein without visa for a maximum period of 14 days, provided that upon arrival , they present their passports, certificates of identity or travel documents valid for at least six months beyond the intended stay in the Zone and confirmed onward flight or marine vessel ticket,” ang tipik ug kabahin sa nasulat sa EO.