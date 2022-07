Pagsugpo sa mga pang-aabuso online

Nitong Miyerkules ay nakipagpulong tayo sa Facebook, National Bureau of Investigation at Philippine National Police para tugunan ang dumaraming kaso ng online sexual abuse and exploitation of children (OSAEC). Talagang maigting ang ating kampanya laban sa OSAEC dahil kaligtasan at kinabukasan ng ating mga anak ang nakasalalay dito.

Sino ba namang magulang ang kayang maatim na ang anak niya ay maaaring maging biktima ng pang-aabuso at harassment sa internet? Simula nang magkaroon ng lockdowns, mas naging lantad ang ating mga kabataan, maging ang mga kawatan, sa paggamit ng Internet. Nakakalungkot din na realidad na walang opisina sa mga rehiyon o kakaunti lang at kulang pa ang mga ahente ng NBI Cybercrime na maaaring makatulong sa pagsugpo ng mga krimen online. Dapat sabayan ng bagong batas at makabagong mekanismo ng ating law enforcement agencies ang mabilis na pag-inog ng teknolohiya.

Kaya talagang ipinush natin na magkaroon ng inisyal na pagpupulong para matukoy kung ano ba ang mga hakbang na pwedeng gawin, bukod sa pagpasa ng Anti-OSAEC law, para masugpo ang mga mapang-abuso sa internet at iba’t ibang social media platforms.

At naging makabuluhan naman at mabunga ang pagpupulong namin. Lahat sila, mula sa law enforcement authorities natin, sa Facebook at civil society organization na kumikilos para sa karapatan ng bata ay sumang-ayon na ang magiging anti-OSAEC law ay “collaborative effort” — sama-sama, pagtutulungang ipatupad ito. Marami at mahalaga ang mga ambag ng iba’t ibang stakeholders para supilin ang OSAEC.

Naging konkreto rin ang mga panimulang plano mula halimbawa sa tatlong hakbang na gagamitin at sisiguraduhing mapabilang sa magiging implementing rules and regulations (IRR) ng Anti-OSAEC law. Nakuha rin natin ang commitment ng Facebook na lumahok sa proseso ng pagbubuo ng ating IRR. Ang IRR ang siyang puso ng ating mga batas. Ito ang gabay sa tama at mas epektibong pagpapatupad ng ating mga batas.

Ang tatlong hakbang na ito ay ang kagyat na pagtakedown o pag-aalis ng mga offensive materials at sites na nangangalakal sa OSAEC. Kasabay noon ang pagpreserba sa ebidensya at paglilipat ng mga ebidensyang iyon sa ating law enforcement authorities.

Ang isyu ng kakulangan ng mga opisina at NBI agents ng Cybercrime division ay ating palulutangin sa budget debates para maisulong na madagdagan pa ang pondo para rito.

At pinakaimportante sa lahat, sabi nga natin, multi-sectoral ang magiging approach sa pagresolba ng problema ito. Napakahalaga ng papel ng ating local government units at ng ating komunidad mismo. Tayong mga magulang, pati na mga estudyante, kaklase, kaibigan, kailangang magbigay tayo ng suporta. Pwede tayong tumulong na mag-report ng mga kaso ng pang-aabuso. Mayroong mga Women and Children Protection Desk officers ang PNP sa lahat ng kanilang istasyon na pwede nating dulugan at hingan ng tulong.

Sama-sama tayong magtulungan para sa ating mga anak at sa mga bata.