Sinusubukan tayo ng tadhana. Lagi ko nang nakikitang nanunubok ang kapitbahay kong iyan. Subukan natin kung talagang masarap ang bagong bukas na lugawan sa kanto. Subok ko na ang tibay ng sapatos na iyan kaya bibili ako ng isa pang pares.

Tulad ng mga ibinigay kong halimbawa ng pangungusap sa itaas, maraming kahulugan ang maaaring makuha sa salitang-ugat na ‘subok’.

Pero ngayong Linggo, magandang balikan at muling pagnilayan ang kahulugan ng ‘pagsubok’ bilang pagtataya sa kakayahan ng sinuman na magtagumpay sa kabila ng, well, pagsubok nga, paghamon o challenges.

Muling nalalagay ang bansa natin sa pagsu­bok dulot ng kalamidad. Bukod pa rito ang mga man-made na ‘kalamidad’ tulad ng suliranin sa ekonomiya, at ang poagkakahati-hati dahil naman sa pulitika. Pero pagtuunan natin ang pansin ang pagsubok sa ekonomiya.

Isa lang ito. Pero b­unsod ng nag-iisa pero makaihang suliraning pang-ekonomikong ito sa atin bilang mamamayan ang marami pang kawing-kawing na pagsubok: pagkain, kaligtasan, edukasyon, at iba pa; mga batayang pangangailangang sumusubok sa kakayahan natin bilang tao na nakaugat sa ekonomiya. Bawat isang pagsubok ay nangangailangan ng tiyak na solusyon.

Sinusubukan tayo at kapag nalampasan, tumatatag. Naghahanap tayo ng konsolasyon sa pagsubok. Kesyo pagsubok lang kaya temporal at panandalian, well, siyempre depende sa bilis ng iyong paglampas, o bilis ng paghahanap sa solusyon sa pagsubok.

Sinusubukan tayo dahil ganito naman talaga ang pag-iral natin bilang tao. Nagiging mas makatao tayo kasi may pagsubok sa atin at sa ating kapwa. Nararamdaman natin ang lupa, nagiging mababa, nararamdaman natin ang vulnerability.

Madalas wala sa yaman ang solusyon, dahil tiyak akong ang mayayaman man ay may sari-sa­riling pagsubok na dapat malampasan. Pwedeng sa kanilang kalusugan, sa negosyo, sa pamilya, hindi lahat ay kayang solusyonan ng pera.

Serye itong pagsubok na dumarating, sunod-sunod. Kung minsan lang, mistulang iisa at walang humpay at magkakarugtong, pero hindi. May maliliit na pagsubok, may malalaki. Bagama’t hindi sa liit o laki ang sistema ng paghahanap ng solusyon. Nasa prayoridad.

Halimbawa, pagsubok para sa akin ang mara­ming suliranin kaugnay ng aking trabaho bilang propesor sa isang matandang unibersidad; mala­king bagay sa akin ito dahil ito ang nagbibigay ng pagkain sa aming hapag. Pero, hindi ko magagawa ito kung hindi ko muna gagamutin ang aking sipon, totoo ito, habang isinusulat ko ito.

Mistulang maliit pero itong liit ng pagsubok ay dapat munang unahin upang maayos ang mala­laking pagsubok sa buhay.

Minsan, tuwing umaga bago magtrabaho, pagsubok na agad ang buhay kung walang maayos na maiinom na kape. Oo, may ganyan.

Sinusubukan tayo.

Tine-testing kung baga sa mas kolokyal na termino. Tine-testing ang kakayahan dahil totoo namang ang magagaling ay hinuhubog ng pagsubok. Hindi sumusuko. Maparaan. Madiskarte.

Nariyan lang lagi ang pagsubok para makita kung anong uri ng tao ka.

***

