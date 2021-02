Pagsisinop at pagde-de clutter: Susi sa simpleng buhay

Narinig nyo na ba ang salitang ‘declutter’? O di kaya ay ang ‘Konmari’ method?

Sa pagri-research ko, nalaman ko na ang Konmari method ay paraan ng pag-oorganize kung saan magbabawas tayo ng mga gamit. Minsan, kahit sa mga gamit, kailangan palang itanong: oras na ba para mag-let go… ng gamit? Napapasaya ka pa ba… ng isang bagay?

Dito sa atin sa Pilipinas, mas kilala yan bilang pagsisinop ng mga gamit o general cleaning. Pwede ring decluttering — o pagtatanggal ng mga kalat sa ating mga bahay. Kada taon ay nakasanayan na rin namin itong gawin. Minsan, hindi kasi natin namamalayan na maraming kalat na ang naipon sa loob ng isang taon, at may mga bagay naman talagang kailangan nang itapon.

Ito ang ilan sa mga nalikom kong tips sa pagliligpit at pagsisinop:

1. 6-MONTH RULE: May nabasa akong six-month rule daw tungkol sa mga gamit: Kapag daw hindi mo na nagamit o naisuot sa loob ng anim na buwan, kailangan ka nang mag-goodbye. Mas nagiging maaliwalas ang ating bahay. Aminado akong mahilig akong magtabi ng mga memnto, mga abubot, lalo na yung mga regalo sa akin. Kahit ang ilang magazines, may sentimental value kasi ito sa akin. Pero minsan, dapat na tayong matutong mag-let go… ng mga gamit.

2. PAG MALINIS, IWAS SAKIT: Matatanggal na ang mga tambak na bote, plastic containers o mga lumang gulong sa ating mga bahay na pinamumugaran ng mga lamok. Mapapanatili nating malinis ang ating kapaligiran. Malinis na, iwas gamutan pa ang ating mga chikiting.

3. IBENTA ANG MGA LUMA PERO MAAYOS PANG GAMIT. May pinagliitan o pinaglakihang damit? Baka may lumang sapatos pero maayos pa? Bukod sa pwedeng i-donate at makatulong sa iba, pwede ring ibenta online o mag-garage sale (ng nay health protocols) sa labas ng inyong bahay. Pwede ring ibenta nang second hand ang mga kitchenware!

4. MASANAY NA SA “LESS IS MORE”: Magkakaroon ng disiplinang mamuhay nang naaayon sa kinikita. Ang decluttering o pagsisinop daw ang tulay sa simpleng pamumuhay. Kapag nasanay tayo sa ‘less is more’ hindi na tayo matutuksong bumili ng mga gamit na hindi natin kailangan. Sa pamamagitan nito, magsisimula na rin tayong mag-invest sa mga bagay na matibay, tumatagal, at pwede pang ipamana sa mga apo.

5. FAMILY BONDING DIN ITO. Isama na natin ang buong pamilya kung nagpaplano tayong magligpit at magdeclutter. Dapat ay isama natin sila sa pagdedesisyon sa mga gamit na isusubasta na. Mas mapapadali ang task kung marami ang magtutulong-tulong na matapos ito.

6. PAGHANDAAN ANG DECLUTTERING: Maging handa sa pagle-let go. Maglaan ng araw para sa pagsisinop, upang hindi nagmamadali sa pagdedesisyon. Siguruhing may trash bags para sa mga siguradong itatapon na. Humanap naman ng kahon para sa mga gusto mong i-donate. Dapat ay bukod rin na lalagyan ang mga bagay na ibebenta. Isabay na rin ang general cleaning sa pagliligpit, kaya ihanda na rin ang walis, mop, basahan at iba pang cleaning materials.

Napakasarap ng pakiramdam na tumira sa bahay na kahit maliit ay malinis, maluwag, at maaliwalas. Lalo pa ang mamuhay ng simple at payapa. Happy decluttering, mga kapwa ko mama at papa!