Pagsisimula ng klase tuwing Agosto: Pagtugon sa inobasyon!

Halos patapos na ang bakasyon ng karamihan sa ating mga college student at ilang linggo na lang ay pasukan na para sa school year 2019-2020. Hangad natin na patuloy na mabigyan ng dekalidad na sistema sa pag-aaral ang ating kabataan, kabilang na rito ang usaping tungkol sa tamang buwan ng umpisa ng klase.

Naging mahabang usapin at diskusyon ang nararapat na buwan sa pagsisimula ng school year para sa kolehiyo. Sa ating nakasanayan kasi, tuwing Hunyo sinisimulan ang klase ng mga estud­yante sa bansa ngunit may ilang mga paaralan na rin ang nagsimula ng college school calendar tuwing Agosto dala ng ilang mga kadahilanan.

Kamakailan ay naglabas na ang Commission on Higher Education o CHED ng isang polisiya na lahat ng state universities and colleges (SUC) at local universities and colleges (LUC) ay hinihikayat na ili­pat ang mga academic ca­lendar sa buwan ng Agosto simula school year 2019-2020. Ang pagbabagong ito ay naaayon naman sa Republic Act No. 7722 o ang Higher Education Act of 1994 at ang CEB Resolution No. 142-2019.

Dito, itatapat na ang academic year sa fiscal year upang maging synchronized o tugma at mapadali ang pagproseso ng budget ng mga paaralan, lalo na ngayong lilipat na ang ating gobyerno tungo sa tinatawag na cash-based budgeting. Ibig sabihin nito, kailangang magamit ng mga paaralan ang nakalaang pondo para sa mga proyekto nito sa loob ng isang taon.

Nag-uumpisa ang fiscal year tuwing Enero at nagtatapos ng Disyembre, habang nag-uumpisa naman tuwing Hunyo hanggang Oktubre ang first semester ng mga unibersidad at kolehiyo at mula Nobyembre hanggang Marso o Mayo sa susunod na taon ang second semester.

Kapag hindi kasi tugma ang fiscal calendar sa ating academic calendar, mahihirapang mag-reimburse ang mga SUC at LUC sa kanilang mga gastusin.

Tulad nga ng sinabi ni CHED Chairman Prospero de Vera III, kung Enero na magsisimula ang second semester ng mga estudyante ay hindi na nila kailangan pang mag-reimburse ng gastusin dahil hindi na ito sakop ng kasalukuyang fiscal year.

Hindi man direktang nakakaapekto sa kabataang mag-aaral ang usapin sa budget, nakasalalay ang iba’t ibang pagha­handa at mga adjustment na kanilang gagawin upang maging maayos at matagumpay ang kanilang kabuuang karanasan sa pagkokolehiyo. Kaya naman, sana ay talagang gabayan ng mga paaralan ang mga mag-aaral at kanilang magulang sa pagbabagong ito, lalo na sa mga institusyong hindi pa nagbabago ng academic calendar.

Global competence ng Pilipinas, ika nga, ang hangad natin sa ating bayan. Kung hindi tayo makakasabay sa sistema ng ibang bansa ay baka tuluyan nang mapag-iwanan at mahirapang tumugon ang kabataan sa inobasyon at globa­lisasyon.

Siyempre, ang nais na­ting lahat ay ang patuloy na pag-angat ng kalidad ng edukasyon, kaya kailangan natin itong bigyan ng prayoridad. Para sa magandang kinabukasan ng susunod na heneras­yon, panahon na para tayo ay sumunod sa agos ng pagbabagong ito.