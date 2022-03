Pagsilat sa TNT: Ispesyal kay Cone

Semis Game 1 sa Miyerkoles (MOA Arena)

3 pm – Meralco vs Magnolia

6 pm – NLEX Ginebra

Kasado ang pukpukan ng NLEX at Barangay Ginebra San Miguel sa best-of-five semifinals ng PBA Governors Cup umpisa sa Miyerkoles sa MOA Arena.

Sorpresang nilusaw ng Gins ang twice-to-beat ng TNT, huli ang 115-95 panalo sa harap ng 10,846 crowd sa Smart Araneta Coliseum nitong Linggo.

“It’s really special to win a twice-to-beat disadvantage, to find a way to do that,” bulalas ni coach Tim Cone. “And to do that against Chot (Reyes), one of the best coaches, …”

Sa gitna ng hiyawan ng kanilang sixth man, umatake ang Gins mula dulo ng second quarter na itinawid sa third para kalasan ang Tropang Giga.

Sina Justin Brownlee, Scottie Thompson at LA Tenorio ang namuno sa atake ng Gins.

Nasagad din ang parehong bonus ng Road Warriors pero pinag-impake na ang Alaska sa tono ng 96-80 win. Exit na rin sa liga ang Aces franchise.

Unang balik ng Road Warriors sa semis pagkatapos noong 2018 Philippine Cup nang sipain ng Talk ‘N Text.

Sa kabilang pairing ng final four ay laglagan din ang Magnolia at Meralco, ginamit lang ang kanilang win-once edge para pumalaot.