Pagsibak sa ERC chief, warning sa mga corrupt

Umaasa si Senador Sherwin “Win” Gatchalian na magsisilbing babala sa iba pang opisyal na sangkot sa katiwalian ang pagsibak ng Malacañang kay Energy Regulatory Commission (ERC) Chairman Jose Vicente Salazar.

Ayon sa chairman ng Senate Committee on Energy, ang aksyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay patunay na hindi kukunsintihin ang lahat ng uri ng iregularidad sa alinmang ahensya ng gobyerno.

“May this decision serve as a warning to ERC officials– and public servants as a whole-that this government is serious about cracking down corruption in all forms,” saad ni Gatchalian.

Inamin ng senador na naapektuhan ng kontrobersiya sa ERC ang mandato nito bilang regulator ng power sector.

Ngayon anya kailangan nang mag-doble trabaho ang komisyon upang maresolba na ang mga backlog at aksyunan ang mga nakabinbing petisyon na may epekto sa singil sa kuryente at iba pang usapin sa power sector.

Noong Hulyo ay hiniling ng ilang commissioner ang permanent suspension o removal kay Salazar dahil sa isyu ng graft and corruption.