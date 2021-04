Pagsasanay para sa hanapbuhay

Kamakailan ay inilabas ng Philippine Statistics Authority (PSA) ang pinakabago nitong Labor Force Survey (LFS). Sa naturang survey, naitala ang 8.8% unemployment rate noong Pebrero, mas mataas kumpara sa 8.7% noong Enero. Katumbas ito ng 4.2 milyong Pinoy na walang trabaho noong Pebrero, mas mataas kaysa sa apat na milyong naitala noong Enero.

Sa datos noong Enero, dalawang rehiyon ang may pinakamataas na unemployment rate: ang Calabarzon na may 13.1% at Bicol na may 11.3%. Nakakabahala ang datos dahil nangangahulugan itong marami tayong kababayang Bicolano na walang trabaho at nahihirapang pakainin ang kanilang pamilya kahit unti-unti nang nagbubukas ang ekonomiya.

Bago pa man ang pandemya, laganap na ang kahirapan sa Bicol Region. Dahil dito, walang patid ang ang pagtulong ng inyong lingkod sa mga nangangailangan. Sa pakikipagtulungan ng ating partner – ang Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) – nagsasanay tayo ng daan-daang Bicolano upang magkaroon sila ng sapat na dunong at kaalaman upang maging puhunan sa hanapbuhay.

Kamakailan, higit isandaang scholars ng Ako Bicol-TESDA ang nakatanggap ng starter toolkits sa ilalim ng programang STEP o Special Training for Employment ng TESDA. Welding machines ang natanggap ng mga nagsanay sa Shielded Metal Arc Welding NC I (SMAW NC I); sphygmomanometer, thermometer, stethoscope, infrared thermometer, face towel, face mask, scrub suit at storage box naman ang para sa mga trainees sa Hilot Wellness; at baking equipment para sa mga nagsanay sa Baking at Pastry making.

Naganap ang turnover sa Bicol State College of Applied Sciences and Technology sa Naga City na dinaluhan ni TESDA Camarines Sur Supervising PASD Specialist Roberto Delas Llagas.

Sa Camarines Norte, namahagi rin ng starter toolkits ang AKB at TESDA sa 130 scholars na sumailalim sa pagsasanay sa mga kursong Plumbing NC I, Organic Fertilizer Production, Facial Make up at SMAW NCI. Ginanap ang Ceremonial Turn Over ng Tool Kits sa TESDA Training Center sa bayan ng Labo.

Panauhing pandangal si Labo Municipal Mayor Joseph V. Ascutia na nagpasalamat sa tulong na ipinapaabot at suportang ibinibigay ng Ako Bicol Party-list sa mga kababayan natin sa Camarines Norte.

Nagpapasalamat din ang Ako Bicol Party-list kay TESDA Center Administrator June B. Oliveros at sa kanilang staff sa mainit na pagtanggap sa aming grupo. Maraming salamat din sa mga trainors na matiyagang nagbahagi ng kanilang kaalaman at sa Ako Bicol Municipal Coordinators na patuloy na sumusubaybay sa kanila.

Sa lalawigan ng Sorsogon naman, ang mga scholars ng Ako Bicol Party-list ay nakatanggap din ng starter toolkits at cash allowance mula sa TESDA. Sila’y nagtapos sa kursong Driving NC II, Cookery NC II at Electrical Installation NC II.

Nawa’y maging kapaki-pakinabang at gamiting mabuti ng mga scholars ang kanilang natutunan sa programang ito. Hangad ng Ako Bicol Party-list ang inyong tagumpay. Hanggang sa muli, mga kababayan.