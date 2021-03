Pagsaludo sa mga kababaihan

Ipinagdiwang sa buong mundo nitong nakalipas na Lunes, March 8 ang International Women’s Day, at nakiisa ang Pilipinas sa mahalagang araw na ito para sa mga kababaihan.

Ako rin po ay lubos na sumasaludo sa lahat ng kababaihan, sa aking nanay, asawa, mga kapatid, anak, at mga kaibigang babae. Malaki po ang kanilang papel sa paghubog sa pagkatao ko, at sa paggabay sa direksyon ko sa buhay.

Ang International Women’s Day po ay isa sa mahalagang araw sa bawat taon para ipagdiwang ang mga nakamit na tagumpay ng mga kababaihan at para iangat ang kaalaman sa women’s equality sa lipunan.

Malaki po ang papel ng mga kababaihan sa lahat ng aspeto ng buhay– sa pamilya, komunidad at nation-building, lalo na sa mga panahong ito na tinutugunan ng gobyerno ang matinding epekto ng COVID-19 pandemic sa buhay ng bawat Pilipino.

Ang Pilipinas po ang nangungunang bansa sa Asya na nagsusulong ng pagkakapantay-pantay ng mga kababaihan sa lipunan, o ang Most Gender Equal Nation in Asia, ayon po iyan sa World Economic Forum Global Gender Gap Report 2020.

Kaya naman po ang Duterte administration ay patuloy na sumusuporta sa pagpapalakas sa papel ng mga kababaihan sa gobyerno partikular sa larangan ng edukasyon, ekonomiya, healthcare, serbisyo publiko at oportunidad pangkaunlaran.

Tulad po ng sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mensahe sa okasyon, hinikayat ang sambayanan na itaas ang mga kababaihan sa lugar na dapat nilang kalagyan sa pamamagitan ng “women empowerment”.

Tapos na ang mga panahon na ang mga kababaihan ay pangalawa lamang sa mga kalalakihan, pati na ang kulturang nakagisnan na ang mga babae ay pantahanan lamang at mag-alaga ng mga anak at asawa.

Wala rin pong puwang sa Duterte administration ang mga insidente ng domestic violence na dati ay nararanasan ng maraming kababaihan dahil ang itinataguyod po ng gobyerno ay ang karapatan at proteksiyon ng mga ito.

Pinutol po ng Duterte administration ang tanikalang humahadlang sa mga kababaihan para ilabas ang kanilang kakayahan at talento at maging kaagapay ng gobyerno sa pag-unlad at pagbabago.

Patunay po dito ang mga babaeng miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte na aktibong nakikisabay sa trabaho ng ibang mga kasamahan.

Maging sa mga departamento ng gobyerno ay maraming mga kababaihang nasa executive level dahil sa kanilang kakayahan na pangasiwaan at patakbuhin ang isang tanggapan at maglingkod sa bayan.

Ito ang mga dahilan kaya nakita ng ibang mga bansa ang pagpapahalaga ng gobyerno sa kakayahan ,dignidad at potensiyal ng mga kababaihan sa Pilipinas.

May mga batas ding pinirmahan si Pangulong Duterte na nagsusulong sa karapatan ng mga kababaihan, gaya na lamang ng Republic Act #11210 o ang Expanded Maternity Leave Act na nagpapalawig ng panahon para sa isang ina na makasama ng tatlong buwan at limang araw ang bagong silang na sanggol, mula sa dating 60 araw lamang.

Isa pang mahalagang batas na pinirmahan ng Presidente bilang pagkilala at pagpapahalaga sa mga kababaihan ay ang Republic Act #11148 o ang Kalusugan at Nutrisyon ng Mag-nanay Act, na nagbibigay ng serbisyong pang-nutrisyon sa ina at bagong silang na sanggol hanggang sa isang libong araw nito.

Ang mga pinirmahang batas na ito ang magpapatunay na pinapahalagahan ng Duterte administration ang kapakanan ng sektor ng kababaihan.

Kahit po sa pribadong sektor ay maraming mga kababaihan ang nagningning sa kanilang mga napiling larangan maging ito man ay sa corporate world o sa larangan ng entertainment at kinikilala ito ng publiko at maging ng ibang mga bansa.

Walang duda po na ang Pilipinas ang number one sa pagpapahalaga sa karapatan at kakayahan ng mga kababaihan kaya suportahan po natin ang gobyerno at makilahok sa mga programa, mga aktibidad at mga adbokasiya para sa sa mga ito at sabay sabay po tayong lahat na abutin ang pag-angat at pag-unlad ng Pilipinas.

HAPPY WOMEN’S MONTH SA LAHAT NG MGA KABABAIHAN!