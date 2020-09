Pagsabog sa Jolo, simbolo na dapat masugpo ang terorismo

Nakapanlulumo at nakagagalit ang pinakahuling karahasan sa Jolo, Sulu kung saan dalawang pagsabog ang kumitil sa buhay ng di bababa sa labing apat nating mga kababayan – mga pulis, sundalo at mga sibilyan habang mas marami pa ang iniwan nitong sugatan.

Ito ang matibay na patunay na hindi pipili ng panahon at lugar kung kailan at saan maghahasik ng lagim ang mga terorista. Mga wala silang puso at kaluluwa.

Simula pa lamang ng ating paglilingkod sa bayan at kapwa Pilipino, matigas at hindi mababali ang ating paninindigan at paghahangad na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa ating lipunan. Kaya naman ngayon, bilang Chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa Senado, pinagsisikapan natin ang pagbalangkas at pagpapasa ng mga batas na magiging ating sandata upang makamit ang mithiin na ito.

Tulad ng aking naging pahayag nitong mga nakalipas na panahon, sadyang mahalaga ang pagkakaron ng epektibong batas kontra terorsimo. Isang anti-terrorism law na may matutulis na pangil upang maiwasan ang ganitong uri ng sukdulan sa kasamaang krimen at agarang maparusahan ang mga terorista sampu ng mga kasamahan ng mga ito.

Napakabuti ng layunin ng batas na ito, ang magsalba ng napakahalagang buhay ng tao. Ngunit sa kabila nito, marami pa ring indibidwal at grupo ang nagsasabing maaabuso ng gobyerno ang pagpapatupad sa batas na ito. Sige parin ang paghahain ng mga petisyon upang ipasawalang bisa ang landmark legislation na ito. Ngunit ang kanilang pangamba ay bunga lamang ng mapaglarong nilang isipan at imahinasyon samantalang nagsusumigaw na ang katotohanan.

Ang aking simpleng tanong sa mga kritiko: ngayong naulit ang pangbobomba sa Jolo, hindi pa rin ba kayo nagigising sa katotohanan na malala ang terorismo sa Pililinas? Sa kabila ng napakalalakas na pagsabog na pumatay sa ating mga kababayan, mananatili pa rin ba kayong bingi at manhid? Gumising na kayo! May seryosong banta ang terorismo sa buhay at kailgtasan ng bawat isa sa atin. Saan ka man lugar naroroon, ano mang oras at panahon, maaari kang maging biktima ng terorismo.

May intelligence report din tayong nakuha na inihayag natin sa ating privilege speech nitong nakaraang linggo. Ayon sa report na ito, ang mga anak ng namatay na mga miyembro ng Abu Sayyaf ay kinukupkop ng mga kasamahan nila at tinuturuang maging suicide bombers. Nakaa-alarma ito dahil maaaring makarating ang mga aktibidad ng mga terorista sa Maynila, gaya ng mga dati ng pagsabog ng tren at iba pa.

Napag-alaman din natin kay AFP Chief Gapay na ang mga pagsabog ay isinagawa ng dalawang babaeng suicide bomber na marahil ay ang tinutugis ng grupo ni Major Indammog na siya namang napatay ng mga pulis kamakailan. Sa ating pagdinig sa nangyaring insidente sa pagitan ng militar at kapulisan, napag alaman natin na kulang talaga ang koordinasyon ng dalawang grupo. Ito ay ating aaksyunan sa pamamagitan ng mga mas mahigpit na polisiya patungkol sa detalyado at madalas na koordinasyon ng mga tagapagpatupad ng batas upang di na mangyaring muli ang trahedya.

Marami na ang nagbuwis ng buhay sa ngalan ng paglilingkod. Bilang dating sundalo at pulis, batid ko ang hinagpis ng bawat pamilya ng sundalo o pulis na pumanaw dahil sa karahasan ng digmaan o kaguluhan. Kaya sa lahat ng mga pamilyang naulila bunsod ng karahasan, ang aking lubos na pakikiramay. Hindi, kailan man malilimutan ang sakripisyo at kabayanihan ng inyong mga mahal sa buhay na lumisan sa pagsisilbi sa bayan. Hustisya ang sigaw natin para sa kanila.

Nitong Lunes din ay pinag diwang natin ang National Heroes Day. Nais nating mag bigay pugay sa lahat ng ating mga bayani, lalo na sa modern day heroes natin, ang ating frontliners na nakikibaka para sa pag sugpo sa Covid19 pandemic. Salamat po sa inyong sakripisyo, kabayanihan, at katapangan para iligtas sa sakit ang bawat Pilipino. Saludo po kami sainyo!