Pagratrat kay Ka Leody walang konek sa eleksiyon – PNP

MAGSASAGAWA ng magkahiwalay na imbestigasyon ang Philippine National Police (PNP) at Commission on Elections (Comelec) upang alamin kung may kaugnayan sa eleksiyon ang pamamaril sa grupo ni Partido Lakas ng Masa (PLM) presidential aspirant Ka Leody de Guzman sa Quezon, Bukidnon noong Martes.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni PNP Chief Director General Dionardo Carlos na sa ngayon ay wala pa silang nakikitang konektado sa eleksiyon ang insidente.

Sinabi naman ni Comelec spokesperson James Jimenez na nangangalap na rin sila ng impormasyon sa insidente at maaga pa aniya para iugnay ang nangyaring karahasan sa idaraos na halalan sa susunod na buwan.

Ayon sa report ng Quezon Municipal Police Station (MPS) at Bukidnon Police Provincial Office (PPO), nagkatensiyon sa lugar nang pasukin ng mga katutubo kasama si Ka Leody ang pinag-aawayang lupa sa plantasyon ng pinya at nagtusok ng puting bandila sa lugar.

Dahil dito ay nagpaputok umano ang mga guwardiya na nagbabantay sa 1,000 ektarya na plantasyon.

“May koneksiyon ba ito sa presence ng isang presidential aspirant? Wala pa ho tayong koneksiyon na nakikita. It just so happened that he was there. Was he the target? No. Was this a election-related incident? Wala pa ho kaming indicator o indication that would say that this is connected with the election,” ani Carlos.

Pero tiniyak ng PNP chief na magpapatuloy ang imbestigasyon dahil mayroong nangyaring insidente ng pamamaril.

Lima ang sugatan sa pamamaril pasado alas-12:00 ng tanghali noong Martes sa grupo ng mga Manobo-Pulangiyon tribe na kasama ni Ka Leody sa nasabing bayan.

Umakyat na umano sa korte ang usapin at bago ang insidente ay nagpulong ang dalawang partido na umaangkin sa lupa kasama ang alkalde ng bayan at kinatawan ng DENR. May nauna na rin umanong insidente na tinangkang pasukin ng mga katutubo ang lugar. (Edwin Balasa/Aileen Taliping)