Pagpupugay sa mga kababaihan

Mapagpalang araw mga kababayang Bicolano! Tuwing Marso ay ipinagdiriwang ng bansa ang Buwan ng Kababaihan, alinsunod sa Proclamation No. 227 ni inisyu ni dating Pangulong Corazon C. Aquino noong Marso 17, 1988. Ito’y bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga kababaihan sa paghubog ng ating kasaysayan.

Tuwing Marso 8 naman ipinagdiriwang sa buong mundo ang International Women’s Day kung saan naging tema ngayon taon ay: “Gender equality today for a sustainable tomorrow.” Sa Pilipinas, kaisa ng mga ahensiya ng gobyerno ang mga women’s rights groups at advocates sa pagkilala sa kahalagahan ng kababaihan sa ating kasaysayan at lipunan.

Ang National Commission for Culture and the Arts, nagbigay pugay sa lakas, tapang, at pagkamalikhain ng mga kababaihan sa sektor ng sining at kultura at sa iba pang sektor ng lipunan, Ang Philippine Coconut Authority naman sa lalawigan ng Albay, naglunsad ng ‘Buko Para kay Juana.’

Sumaludo rin si Cong. Zaldy Co ng Ako Bicol Party-list at ang Aksyon Co Center sa lahat ng mga kababaihan sa pagdiriwang ng International Women’s Day. Binanggit ni Congressman Co na malaki ang responsibilidad na ginagampanan ng mga kababaihan sa ating lipunan.

Alam ni Cong. Zaldy Co ang kahalagahan ng paghubog ng mga kababaihan sa ating kinabukasan at pagkalinga sa atin araw-araw. Nagpasalamat nang husto ang kinatawan ng Ako Bicol Party-list sa kanilang pagmamahal at sakripisyo para sa ikabubuti nating lahat.

Kaya naman ang Ako Bicol Party-list ay nakiisa sa mithiin ng Department of Health na mabigyan ng quality maternal at newborn health services ang mga nanay dito sa Kabikolan. Umiikot ang Ako Bicol Party-list Mobile Health Clinics sa maraming lugar para magbigay tulong at konsultasyon. Abangan nyo po ang mga Mobile Health Clinics sa inyong lugar o kaya ay pumunta sa inyong pinakamalapit na health center.

Sa kabilang dako, sa programang Tabang Ora Mismo ng Aksyon Co Center noong Marso 18, tinalakay ng inyong lingkod, Joshua Martinez, Jr. at kasamahang si Remy Araneta-Mendones, ang isang ilaw ng tahanan na humihingi ng tulong para sa kanyang anak na tumigil sa pamamasada ng tricycle dahil sa gout.

Kuwento ni Wenceslada Milay, 72-anyos ng Daraga, Albay, dating masigla ang pangangatawan ng binatang anak na si Michael ngunit simula nang lumala ang kanyang gout ay naging lantang gulay na ito at hindi makagalaw sa isang sulok ng kanilang kuwarto.

Hiling ni Nanay Wenceslada, makalakad muli ang kanyang anak kahit na hindi na makapagtrabaho kaya’t humingi siya ng tulong medikal sa programa.

Agad naman pong pinadalhan ng ayuda at food packs sa bahay ni Nanay Wenceslada kaya naman walang tigil ang pagluha nito sa kagalakan. Lubos ang kanyang pasasalamat kay Cong. Zaldy Co, sa Ako Bicol Party-list gayundin sa Tabang Ora Mismo ng Aksyon Co Center.

Ibang klase talaga ang pagmamahal ng isang ina. Nawa’y makalakad muli ang kanyang anak sa hinaharap. Hanggang sa muli, mga kababayan!