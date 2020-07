Pagprotekta sa buhay at kabuhayan sa panahon ng COVID-19

​Mula nang maitala ang unang kaso ng COVID-19 nanindigan ang gobyerno na uunahin ang pangangalaga sa buhay ng taumbayan. Ang ekonomiya ay naging pangalawang priyoridad.

​Hindi naging madali para kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na gawin ang desisyon na ito ngunit ito ay dapat gawin upang maprotektahan ang nakararami sa mga tao laban sa impeksyon mula sa nakamamatay na virus at magbigay ng oras para sa ating sistema ng kalusugan upang mapalakas ang ating pamamaraan ng paggamot sa mga pasyenteng kritikal ang kondisyon.

​Nang ang kritikal na kapasidad ng pangangalaga ay itinuring na sapat at ang kaso ng pagdodoble ng panahon ng sakit ay bumagal, nakita ng mga kinauukulan na angkop na irekumenda sa Pangulo ang pagbubukas muli ng ilan sa mga kritikal at mahahalagang bahagi ng ekonomiya.

​Unti-unti, pinahintulutan ng gobyerno ang pagbubukas muli ng mga sektor at industriya sa ekonomiya sa oras na ito na may layunin na maprotektahan ang kalusugan ng publiko habang pinoprotektahan ang mga trabaho at pagbibigay ng kabuhayan para sa maraming hindi aktibong lumalahok sa kalakalan at komersyo o hirap tugunan ang kanilang pangangailangan na suportahan ang kanilang pamilya.

​Ang pagbubukas muli ng ekonomiya ay unti-unting ginagawa dahil sinabi mismo ni Pangulong Duterte na ang ekonomiya ng Pilipinas ay hindi maaaring ganap na mabuksan dahil tiyak na magdudulot ito ng isang spike sa mga kaso ng COVID-19, na magdudulot naman ng pagdami ng kaso ng pandemya.

​Gayunman, kamakailan lamang, ang mga kaso ng COVID-19 ay tumaas muli, marahil dahil sa pagaalis ng mga paghihigpit upang mapalakas ang ekonomiya. Sa mas maraming mga tao ang pagpunta at paguwi galing sa trabaho, ang pag-access sa pangunahin at mahahalagang serbisyo, o simpleng pageehersisyo sa umaga at hapon ay kinakatakutan gawin dahil may posibilidad pa rin na mahawa ng COVID-19.

​Kaya ano ang dapat gawin ng pamahalaan? Ano ang dapat gawin ng Pangulo? Muli, kailangang balansehin ang paraan ng pagpoprotekta ng mga buhay at ng mga trabaho at kabuhayan.