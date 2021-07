Pagpigil ng pagkalat ng Delta variant

Isa pang antas ng banta ang nadagdag sa panganib na nauugnay sa COVID-19, dahil ang Delta variant, na unang napansin sa India, ay sinasabing mas madaling makahawa at maaaring maiugnay sa iba’t ibang sintomas. Mas peligroso ito kaya mataas ang posibilidad na maospital at lumala ang kondisyon ng mga mahahawa..

Ayon sa World Health Organization, ang Delta variant ay mabilis na kumakalat sa buong mundo. Higit sa 80 mga bansa na sa buong mundo ang nag-ulat na may mga kaso nang ganito sa kanilang bansa. Kinumpirma ng mga dalubhasa na ang nasabing variant ay may 40 hanggang 60 porsyento panganib na makahawa kaysa sa iba pang kumakalat na variant ng COVID-19.

Para lubos na mailarawan ang Delta variant, inimbitahan ko sa aking press briefing kamakailan ang ilan sa ating mga dalubhasa. Sila ay sina Dr. Alethea de Guzman ng Department of Health, si Rev. Nicanor Austriaco ng University of Santo Tomas-COVAX Vaccine Awareness Team, at si Dr. Cynthia Saloma ng Philippine Genome Center.

Iniulat ni Dr. De Guzman na ang Delta variant ay nakita sa 17 pasyente na nagbiyahe sa ibang bansa. Sa kanyang ulat sa press briefing, sinabi ni Dr. De Guzman na sa 17 kaso, 15 ang gumaling, 1 ang namatay, at 1 ang nananatili sa ospital.

Ayon kay Dr. Saloma, mabuti na lamang ang lahat ng 17 kaso ay natuklasan agad sa mga ports of entry o sa mga quarantine facilities kaya napigilan ang pagkalat ng variant of concern o VOC. Tulad ni Dr. Saloma, iniulat din ni Dr. De Guzman na sa kasalukuyan, walang kumakalat na Delta variant sa mga komunidad sa Pilipinas.

Dahil dito, mayroon tayong pagkakataon na maiwasan ang pagpasok nito sa mga komunidad sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mahigpit na kontrol sa hangganan at pagsasagawa ng testing protocols. Sinabi ni Fr. Austriaco na ang pagpapatupad ng mahigpit na sampung araw na facility quarantine ay 99.7 porsyentong epektibo para mapigilan ang pagkalat ng Delta variant.

Binigyang diin din ng mga eksperto na ang pagpapabakuna ay mainam na proteksyon laban sa Delta variant. Sa isang pahayag na inilabas ng European Center for Disease Prevention and Control (ECDC), ipinakita ang datos na kanilang nakalap na ang Delta variant ay maaaring makahawa sa mga taong nakatanggap lamang ng isang dose ng two-dose vaccine. Sinabi din ng ECDC na ang pagtanggap ng dalawang doses ng kasalukuyang ginagamit na bakuna ay magbibigay ng mataas na proteksyon laban sa nasabing VOC at mga magiging epekto nito.

Maaari din itong mangyari sa Pilipinas. Ang isang paraan upang mapigilan ang pagkalat ng Delta variant ay ang patuloy na pagbabakuna, lalo na sa mga lugar kung saan mabilis kumalat ang virus at nagkaroon na ng mataas na bilang ng kaso ng COVID-19. Ang agarang pagbabakuna sa mas maraming Pilipino ang magbibigay ng proteksyon, lalo na iyong mahina ang resistensya at mayroong co-morbidities.

Ang napakataas na banta na nauugnay sa Delta variant ang dahilan kung bakit binawi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanyang naunang pahayag tungkol sa pagsusuot ng face shield. Tulad ng payo ng mga dalubhasa sa kalusugan, sinabi ng Pangulo na dapat isuot ang face shield sa loob at sa labas ng bahay.

Ang Delta variant din ang dahilan kung bakit pinalawak at ipinagpatuloy ang pagbabawal sa pagbibyahe sa mga bansa kung saan unang nakita ang Delta variant. Sa isang pahayag na inilabas ng aking tanggapan tungkol sa bagay na ito, pinayuhan ko ang ating mga OFW at ang mga nais na umuwi mula sa mga bansa na may patuloy na paghihigpit sa pagbibyahe, na makipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa mga bansa kung saan sila naroroon o nagtatrabaho ngayon para maisama sila sa repatriation program. Ang mga Pilipino na bahagi ng repatriation program ay papayagan na makapasok ngunit kailangan nilang sumunod sa mahigpit na quarantine at testing protocol.

Dahil marami pa ring mga Pilipino ang hindi nababakunahan, nanganganib tayong mahawahan ng bagong VOC, lalong-lalo na ng Delta variant. Importante na maiwasan ang pagpasok nito sa ating bansa para mapigilan ang pagkalat nito sa mga komunidad.

Patuloy tayong mag-ingat sa banta ng Delta variant. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield, maghugas ng kamay, sundin ang social distancing sa matataong lugar, at magpabakuna sa lalong madaling panahaon.