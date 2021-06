Pagpatay sa 12-anyos, 2 pang Lumad pinaiimbestigahan

Naghain ng resolusyon ang Makabayan bloc upang paimbesti­gahan sa Kamara ang pagpaslang ng militar sa tatlong Lumad-Manobo na magsasaka sa Surigao del Sur noong Hunyo 15.

Ayon sa House Reso­lution 1903, ang mga na­sawi na sina Angel Rivas, 12, Lenie Rivas, 38, at Willy Rodriguez, 20, ay mga sibilyan taliwas sa akusasyon ng mga sun­dalo na ang mga ito ay miyembro ng New People’s Army (NPA).

“Whereas, family and community members strongly belied the claim as the victims even asked permission from the mili­tary before going to the farm. According to family members, Angel Ri­vas joined her family in harvesting abaca to earn money for transportation to submit her learning modules.”

Dagdag pa ng Makabayan bloc, niyurakan ang labi ng mga nasawi na di­nala sa military headquar­ters sa St. Christine, Lian­ga, Surigao del Sur. Halos hindi rin umano makilala si Angel na kinailangang tahiin samantalang bali-bali ang buto ni Rodriguez. (Billy Begas)