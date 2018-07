Pagpatay ni Tanauan Mayor Halili gikondena sa Malacañang

Hugot nga gisaway sa Malacañang ang pagpatay ni Tanauan, Batangas Mayor Antonio Halili kaganihang buntag.

Matud ni Presidential Spokesman Harry Roque, nga ang mayor usa sa mga ling-ong katambayayong sa administrasyon sa kampanya batok sa iligal nga drugas.

Nailhan ang gipatay ga mayor isip maayo nga moserbisyo sa usa ka maugmarong aniya nito ang pinatay na may lungsud sa Batangas.

Matud ni Roque anugon alang sa taga Tanauan ang kamatayon ni Mayor Halili ug lakip na sa tibuok Pilipinas.

Gipaniguro sa kalihim ang adunay usa ka lawom nga imbestigasyon sa nahitabo sa mayor aron kahatagan kinig hustisyaang kamatayon niini ug kasilotan ang mga tawo nga nagpaluyo sa iyang kamatayon.

“Kinokondena po natin itong pagpatay kay Mayor Halili ng Tanauan. Nakilala po natin si Mayor Halili, siya po ay isang napakatibay na kasangga ng Presidente sa giyera laban sa droga. Siya po ay napakahusay na alkalde sa kanyang pamumuno sa isang pinakamaunlad na bayan ng Tanauan, Batangas. Kawalan po ito hindi lang sa mga taga-Tanauan kundi sa sambayanang Filipino at nangangako po tayo sa pamilya at constituents na bibigyan natin ng katarungan, imbestigahan at parusahan ang mga taong nasa likod ng pagpatay sa kanya,” ani Roque.

Nagdumili pagkomento una si Roque sa isyu sa pagtangtang sa National Police Commission (Napolcom) sa deputization ni Halili niadtong Nobyembre 2017 tungod kay giingong nalambigit kini sa narco list.

“Sa ngayon po makikiramay muna kami sa pamilya ng napaslang na si Mayor Halili. Saka na natin pag-usapan ‘yan. May tamang panahon para pag-usapan ‘yan. Sa ngayon po ay panahon ng dalamhati at pakikiramay,” dugang pa ni Roque.