Pagpatay ng durugista talamak sa lockdown

Sumirit ang bilang ng mga nasasawi kaugnay sa giyera kontra iligal na droga ng Duterte administration sa kabila ng kinakaharap na COVID-19 pandemic ng bansa.

Ayon sa Human Rights Watch (HRW) nitong Huwebes, 50% umano ang tinaas ng mga napaslang sa mga police operation mula Abril hanggang katapusan ng Hulyo, panahon kung kailan nilagay ang bansa sa lockdown dahil sa virus.

Saad ni HRW Asia researcher Carlos Conde, 155 katao ang napaslang sa nasabing period, mas mababa sa 103 death na naitala naman mula Disyembre 2019 hanggang Marso ng kasalukuyang taon.

“Poor communities who are pretty much stagnant, they’re basically sitting ducks there waiting for the police to come. They are constricted in their own communities,” aniya pa, kung saan dinagdag na hindi pa kasama sa naturang bilang ang mga nasasawi na hindi pa tukoy kung sino ang killer.

Giit naman ni bagong Philippine National Police (PNP) chief Gen. Camilo Cascolan, hindi umano dapat idikit ang mga extrajudicial killing sa drug war ng pulisya.

“There is no such truth when it comes to EJKs…Will the President sponsor state kilings? No. Will all other people in the government do that? No, I don’t believe so,” ayon kay Cascolan.

Aniya pa, kung may mga kaso man ng EJK sa bansa ay dapat na ireklamo sa PNP at kanila itong aaksyunan.