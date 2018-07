Pagpatay kay Mayor Bote walang kinalaman sa politika

WALANG anggulong politika ang sinisilip na motibo sa pagpatay kay General Tinio, Nueva Ecija Mayor Ferdinand Bote noong Martes nang hapon.

Ito ang kinumpirma ng source ng Abante na tumangging pabanggit ng pangalan dahil hindi siya awtorisadong magsalita sa kaso.

Napatunayan umano na hindi ma­tindi ang hidwaan ng mga magkakatunggaling politiko sa naturang bayan na mas kilala sa pangalang ‘Papaya’.

Maging ang puma­lit na vice mayor na si Lawyer Melvin Pascual, na nanumpa na kamakalawa, ay na­ngakong ipagpapatuloy ang mga napasimulang proyekto ni Bote.

Hanggang sa kasalukuyan ay pinaghahanap ang tatlong salaring nanambang kay Mayor Bote sa gate ng National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation System (NIA-UPRIIS), Maharlika Highway, Brgy. Imelda, Cabanatuan City.

Puntirya rin ng mga operatiba ng binuong ‘Special Investigation Task Group: FP Bote’ at ng lokal na puwersa ng National Bureau of Investigation (NBI) na makilala at maaresto ang umano’y naka-back up na AUV na pinaglipatan ng mga nakamotorsiklo.

Kahapon ay nagsagawa ng necrological service ang League of Municipalities of the Phil. – Nueva Ecija chapter sa pamumuno ni Peñaranda Mayor Ferdinand Abesamis sa municipal gym na pinagburulan kay Mayor Bote.