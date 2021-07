Pagpaslang sa 2 Albay aktibista sinisilip

Naghain ang mga miyembro ng Makabayan bloc at si Albay Rep. Edcel Lagman ng resolusyon upang paimbestigahan sa Kamara de Representantes ang pagpaslang ng mga pulis sa dalawang aktibista na nagsusulat ng anti-Duterte slogan sa isang tulay sa Guinobatan, Albay.

Hiniling ng mga mambabatas sa inihaing House Resolution 2033 na pangunahan ng House Committee on Human Rights ang imbestigasyon.

“Whereas, it is imperative for members of Congress, as representatives of our people, to defend the rights if our people and check on excesses and violations, especially in this time of crisis,” saad ng resolusyon.

Nagsusulat umano ng slogan sina Jemar Palero, 22-anyos, miyembro ng organisasyon ng mga magsasaka sa Albay, at Marlon Naperi, 38, mula sa human rights group Albay People’s Organization (APO), nang dumating ang mga pulis ala-1:00 ng madaling-araw noong Hulyo 26.

Ang naisulat pa lamang umano ng dalawa ay ‘Duterte Ibags’ nang dumating ang mga pulis. Ang kanila sanang isusulat ay ‘Duterte Ibagsak’.

Ayon sa mga pulis, ‘nanlaban’ sina Palero at Naperi kaya nila binaril pero ayon sa human rights group ay walang armas ang mga ito. (Billy Begas)