Pagpasa sa 2023 national budget pinaratsada ni Zubiri

Iginiit ni Senate President Juan Miguel Zubiri na bilisan ang deliberasyon sa panukalang P5.268 trilyong pondo para sa taong 2023.

“Mukhang hindi naman po tayo tatagal, itong deliberations na ito. Hindi po tatagal pa dahil hindi naman ganon kalaki ang increase ng budget,” sabi ni Zubiri sa panayam ng mga reporter.

Aniya, konti lang naman aniya ang itinaas sa kasalukuyang pondo na P5.024 bilyon kaya madaling matatapos ang talakayan nito sa Senado.

“Very minimal almost the same amount as [this] year’s budget. We’re looking at only 4% increase. Bubusisiin lang natin ‘yong iba’t ibang programa ng gobyerno dito sa ating National Expenditures Program but there won’t be too many changes,” sambit ni Zubiri.

Inaasahan ni Zubiri na sisimulan ang deliberasyon ng pambasang badyet sa Nobyembre subalit magsasagawa na silang ng mga briefing bago isumite ng Kamara ang panukalang 2023 General Appropriation Bill sa Senado.

“Dahil mag-break po tayo ng first week of October and then ibibigay na po nila sa atin of course ‘yong GAB and then we will tackle it here when we get back on first week of November,” ani Zubiri. (Dindo Matining)