Pagpasa sa 2021 GAA good news

Sa bilang na 257 affirmative votes, six negative votes, and no abstention, naipasa na ng mababang kapulungan ng Kongreso sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill No. 7727 o ang “General Appropriations Act of Fiscal Year 2021.” Nilalaman nito ang panukalang budget para sa susunod na taon.

Naging posible ang pag-abruba nito dahil sa pagpapatawag ni Pangulong Duterte ng ‘special session’ para matapos ang pagbusisi at pagtalakay ng Kongreso sa budget bago matapos ang taon.

Magandang balita ito dahil maaaksyunan at masisimulan na ang deliberasyon sa plenaryo ng Senado para sa panukalang budget.

Katulad ng mga nakaraang taon, hihimayin at sisiguraduhin ng Kongreso na naaayon sa pangangailangan ng bansa ang panukalang P4.506 trillion para sa taong 2021. Kaya naman, mapapaaga ang pagbabalik sesyon ng Senado sa ika-9 ng Nobyembre sa halip na sa ika-16 pa ng susunod na buwan.

Ang maagang pagbabalik sesyon ng Senado ay may basbas ng House of Representatives na isang co-equal body sa lehislatura ng ating bansa na may sistemang bicameral.

Ang maagang pagbabalik sesyon ng Senado ay makatutulong upang masiguro na hindi tayo magkakaroon ng isang ‘re-enacted budget’.

Kung tatakbo kasi ang gobyerno sa isang ‘re-enacted budget’ para sa taong 2021, mahihirapan tayong ibalik ang dating sigla ng ating ekonomiya. Hindi rin natin mabibigyan ng agarang pondo ang mga programa at proyekto na kailangan natin para tuluyang masugpo ang pandemya ng COVID-19 para sa susunod na taon.

Kaya nararapat lamang na masiguro natin bilang mga mambabatas na akma ang ilalaang pondo para sa susunod na taon batay sa pangangaailangan ng bawat ahensya ng gobyerno.

Ito’y para mas mapabuti pa ang serbisyo sa bawat Pilipino lalo na sa ngayong panahon na may pandemya.

Sa pangunguna ng ating masipag at laging maaasahang Senate President Sotto, sinisikap natin na matanggap ang ‘soft copy’ ng 2021 budget sa lalong madaling panahon nang sa ganun ay masunod ang nakatakdang araw nang pagtalakay dito. Ito ay sang-ayon sa kautusan ni Pangulong Duterte na maipasa ang national budget para sa susunod na taon na kanyang sinertipikahan bilang ‘urgent’.

Sinisiguro natin ang pagtalima sa kagustuhang ito hindi lamang ng Pangulo ngunit maging ng nakararaming Pilipino. Agad natin ipapasa ang General Appropriations Act matapos ang pagsinsin at pagbusisi nito upang matiyak natin na walang ‘naka-singit’ o ‘nakapalaman’ na pondong maaaring abusuhin ng mga mapagsamantala.

Hiling ko na samahan at suportahan ninyo ang Senado para busisiin at himayin ang panukalang pambansang budget sapagkat ito ay pondo ng bayan, salapi ng bawat Pilipino. Sa tulong at gabay ng Panginoon, maipapasa natin itong budget para sa ikabubuti at ikauunlad ng antas ng pamumuhay ng mga Pilipino.

***

Isang malungkot na balita ang ating natanggap nitong Martes. Ang ating mistah, kasamahan sa serbisyo, at matalik na kaibigan na si Police Major General Jovic Ramos ay tuluyan ng sumamang muli sa ating Poong Maykapal, mahigit pitong buwan matapos ang March 5 helicopter crash na naging dahilan ng kanyang pagka comatose. Salamat sa iyong serbisyo para sa bayan hanggang sa dulo, bok. Snappiest salute para sa iyo! Rest in peace, Mistah!