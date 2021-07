Pagpasa ng national budget walang delay – Lacson

SINIGURADO ni Senador Panfilo Lacson sa publiko na ipapasa ng Senado sa takdang panahon ang pambansang gastusin para sa susunod na taon, kahit pa masabay ito sa kanilang paghahanda para sa election 2022.

“The passage of the national budget bill will not be delayed if we can help it. While we are aware of the Oct. 1-8 schedule for filing of certificates of candidacy, we can assure our people that the preparations for the 2022 elections will not disrupt our efforts to scrutinize and pass the national budget,” ani Lacson.

Una nang inaprubahan ng Development Budget Coordination Committee­ (DBCC) ang P5.024 tril­yon na hangganan ng paggastos para sa susunod na taon, sa ilalim ng 2022 National Expenditure Program na mas mataas ng 11.5 porsiyento kumpara sa kasalukuyang taon.

Kaugnay nito giniit ni Lacson na malaliman pa ring pag-aaralan ang pagpasa sa budget at tuloy ang nakagawian niyang pagtatanong sa mga res­ponsableng opisyal para masiguradong may pananagutan ang mga ito. Isa sa gustong malinawan ni Lacson ay kung bakit mas malaki kumpara sa budget deficit ang mga halagang inuutang ng ating pamahalaan.

“What is unacceptable is that projects that did not go through planning and vetting are inserted into the budget bill, and there is no way for the implementing agency to determine if the project will not be substandard. That’s what we will fight for – proper accountability,” aniya.

Bubusisiin din nito ang gastos ng gobyerno sa pagbili ng COVID-19 vaccine para matiyak na nagagamit nang tama ang limitadong pondo. Dapat din umanong lakihan ang alokasyon sa research and development, dahil bagama’t kailangan ito para makabuo ng solusyon sa mga problemang kagaya ng pan­demya, nasa 0.4 porsiyento lamang ng budget ang naitatabi para rito nitong mga nakalipas na taon. (Dindo Matining)