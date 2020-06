Pagpapatuloy sa isang cohesive at responsive na ASEAN

​Masuwerte akong nakasama kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang paglahok sa ika-36 na ASEAN Summit kasama ang iba pang pangulo ng mga bansang ASEAN.

​Ang ika-36 na Summit ng ASEAN na ginawa sa pamamagitan ng video conferencing ay ginanap noong ika 26 ng Hunyo na may temang “Cohesive and Responsive ASEAN.” Ang layunin nito ay suriin ang mga kasalukuyang hakbangin at galugarin ang mga bagong pamamaraan para sa pinahusay na kooperasyon nanaglalayong mapalakas ang kapasidad sa rehiyon upang matugunan ang mga hamon na kinakaharap ng mga bansa dahil sa pandemyang COVID-19.

​Kami ay kasama ang Pangulo nang tumawag siya ng isang cohesive na pagtugon ng ASEAN sa COVID-19. Binanggit din ng Pangulo ang pangangailangan para sa mga pangunahin at sistematikong pagbabago sa ASEAN upang epektibong mapawi ang masamang bunga ng pandemya at sa gayon ay mapadali ang komprehensibong pagbangon mula sa problema ng bawat rehiyon.

​Tulad ng ating Pangulo tinalakay din ng iba pang pangulo ang pandemyang COVID-19 at iminungkahi ang higit na pagsasama ng ekonomiya sa mga bansang ASEAN na pinaniniwalaan nila na makakatulong sa rehiyon upang mabilis itong makabangon mula sa pandemya.

​Sinabi ni Pangulong Duterte na ang pandemyang COVID-19 ay nagdulot ng mga pagkagambala sa buong mundo na may malalang epekto kaya kinakailangan ang koneksyon sa rehiyon at mas malaking kooperasyon para mapanatili ang supply chain, ang human resource development, at ang mga karapatan ng mga migranteng manggagawa.

​Dahil sa malawak na epekto ng pandemyang COVID-19, binigyang diin ni Pangulong Duterte ang pangangailangan na palakasin ang kapasidad ng ASEAN bilang isang rehiyon upang matugunan ang mga problemang idudulot ng mga nakakahawang sakit sa pamamagitan ng pananaliksik at pagbuo ng kakayahan sa pag-unlad ng teknolohiya sa kalusugan. Ayon sa panguloang COVID-19 ay nagpatunay ng kahinaan sa ating sistema, kasama na ang mga limitasyon sa ating pangangalaga sa kalusugan at sistema ng proteksyon sa lipunan.

​Gayunpaman, nabanggit ni PRRD na ang pandemya ay nagdala din ng ilang mga positibong epekto na kapansin-pansin tulad ng pagtaas ng paggamit ng e-commerce, e-learning, video conferencing, at artificial intelligence. Ito ang dahilan kung bakit tinawag ng Pangulo ang higit na e-commerce na cross-border na ayon sa kanya ay maraming posibilidad para sa mga mamamayan ng rehiyon.

​Tinalakay din ng iba pang mga pinuno ng ASEAN ang digitalization at kung paano ang mga negosyo at paglago ng ekonomiya ay maaaring magpatuloy at umunlad sa pamamagitan ng digital na paraan. Hindi bababa sa tatlong pinuno ng ASEAN ang nagkaroon ng parehong diskurso kay Pangulong Duterte sa posibilidad na mabuksan na ang rehiyon para sa mga paglalakbay sa negosyo na napasailalim sa quarantine at iba pang mga paghihigpit sa kalusugan.

​At habang ang COVID-19 ay ang kasalukuyang pinakamalaking problema ng maraming mga bansa, sinabi ni Pangulong Duterte na mayroong iba pang mga banta na maaaring masira ang seguridad at pag-unlad ng ASEAN. Sinabi ni PRRD sa kanyang mga kapwa pinuno na ang terorismo, transnational na mga krimen, at natural na mga kalamidad ay tunay na mga banta na dapat ding planuhin ng mga miyembro ng estado.

​Sa sesyon noong hapon ng Summit, ang Pangulo ay lumahok sa ASEAN Leaders’ Special Session on Women’s Empowerment in Digital Age, kung saan tiniyak niya muli ang pangako ng Pilipinas sa kababaihan ng pagbibigay ng kapangyarihan at pagkakapantay-pantay sa kasarian. Sa nasabing sesyon, binanggit ng Pangulo ang pag-unlad ng bansa sa pagsulong ng mga karapatan at katayuan ng kababaihan. Sa katotohanan kasama ang Pilipinas na mayroong 78% ng pangkalahatang agwat ng kasarian. Ang Pilipinas ay kasalukuyang nangunguna sa Asya at ika-16 sa buong mundo sa taong ito sa mga tuntunin ng pagkakapareho ng kasarian sa edukasyon, kalusugan, ekonomiya, at politika.

​Bilang tugon sa umiiral na hindi pagkakapantay-pantay sa kasarian na sinabi ng Pangulo ay lalo pang pinalala ng pandemyang COVID-19, imunungkahi niya ang pagkakaroon ng isang plano para sa pagbangon ng bawat rehiyon na magbibigay diin sa pangangailangan upang matiyak ang mas aktibong pakikilahok ng mga kababaihan, kabilang ang pagbibigay kontrol at pag-access ng mga kababaihan sa digital na teknolohiya upang mas mabigyan sila ng higit pang kapangyarihan.

​Ang ika-36 na ASEAN Summit ay natapos sa paggamit ng 12 mga dokumento ng resulta na kinabibilangan ng Pahayag ng mga Pinuno ng ASEAN sa “Cohesive and Responsive ASEAN,” the ASEAN Declaration on Human Resource Development for the Changing World of Work, Work Plan of the ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalization and Violent Extremism 2019-2025, at the Terms of Reference of the ASEAN Technical and Vocational Training Council bukod sa iba pa.

​Malugod din na tinanggap ng mga pinuno ng ASEAN ang pagtatatag ng ASEAN Response Fund at paglalabas ng ASEAN Economic Ministers’ Hanoi Plan of Action sa Pagpapatibay ng ASEAN Economic Cooperation and Supply Chain Connectivity in Response to COVID-19 Pandemic. Ang dalawa pang isyu ay mga pangunahing deliverables na napagkasunduan sa Special ASEAN Summit sa COVID-19 na ginanap noong ika 14 ng Abril 2020.