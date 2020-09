Pagpapatibay ng ating Soberenya sa UN

Noong nakaraang linggo, nagsalita si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kauna-unahang pagkakataon sa harap ng United Nations General Assembly (UNGA), kung saan hinarap niya ang mga isyu na mahalaga hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong mundo.

Tinalakay ni Pangulong Duterte ang nagpapatuloy na pandemiyang coronavirus. Binigyang diin din niya ang pangangailangan para sa isang pandaigdigang agenda sa kalusugan at ang kahalagahan ng pangkalahatang pag-access sa mga teknolohiya at produkto kontra-COVID.

Nanawagan din ang Pangulo para sa enhanced multilateralism upang matugunan ang mga isyu sa kapayapaan at seguridad.

Kinumpirma din ng Punong Ehekutibo ang deteminasyon ng pamahalaan na tuparin ang mga sustainable development goals. Tinalakay din niya ang mga isyu ukol sa pagbabago ng klima, karapatang pantao, terorismo, mga karapatan at proteksyon ng mga manggagawang migrante, bukod sa iba pa.

Ngunit marahil, ang isang paksa sa kanyang talumpati na inaasahang marinig ng marami ay ang paninindigan niya sa usapin ng South China Sea.

Hindi binigo ni Pangulong Duterte ang mga nakikinig. Maliwanag niyang sinabi na tinupad ng Pilipinas ang ating pangako sa South China Sea alinsunod sa United Nations Convention for the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award.

Sabi ng Pangulo, “The Award is now part of international law, beyond compromise and beyond the reach of passing governments to dilute, diminish or abandon. We firmly reject attempts to undermine it.”

Niliwanag rin ni Pangulong Duterte kung ano ang ibig sabihin ng Award: “the triumph of reason over rashness, of law over disorder, of amity over ambition.”

Maraming natuwa sa paninindigan ng Pangulo, habang ang kanyang mga kritiko, tulad ng inaasahan, ay nagpahayag ng pagkadismaya sa pinaniniwalaan nila na isang naantalang pagpapahayag ng posisyon ng Pangulo sa harap ng international audience..

Ang hindi alam o hindi maintindihan ng mga kritiko na ito ay ang Pangulo ay naging matatag sa isyu ng South China Sea kahit na sa pagsisimula pa lamang ng kanyang Administrasyon. Ipinakita ng Pangulo ang pagkakapare-pareho ng patakaran sa Tsina noong ika-75 UNGA na ang ating pagkapanalo sa The Hague ay hindi maaaring balewalain.

Tulad ng sinabi ng ating Pangulo, ang Arbitral Award ay bahagi na ng international law at lampas na sa panahon ng negosasyon. Dahil 5 taon akong nagturo ng Public International Law may awtoridad akong sabihin na ang Arbitral Award ay hindi na mabubura. Nangangahulugan ito na anuman ang sabihin ng iba pang mga naghahabol tungkol sa hindi paggalang sa Award, at kung ano man ang mga naitayo sa mga isla na ang Tribunal ay nagpasiya bilang bahagi ng ating exclusive economic zone, ay hindi kailanman magiging daan para sa isang valid legal battle.

Ang pahayag ng Pangulo sa UN ay isang pagpapatunay ng ating soberanya ng teritoryo at independiyenteng patakarang panlabas– na ang ating pakikipag-ugnayan sa ibang bansa ay hindi dapat isantabi sa pagharap sa mga usapin na maaaring lutasin sa mapayapang paraan o sa pamamagitan ng “majesty of law,” tulad ng sinabi ng Pangulo.