Pagpapasabog napigil; babae ang suicide bomber sa Sulu

Napagilan ng militar ang planong suicide bombing ng isang babaeng terorista ng Abu Sayyaf Group na ang target ay ang mga military detachment noong Linggo ng hapon sa Barangay Tagbak, Indanan, Sulu.

Ayon kay Major General Corleto Vinluan Jr, Commander ng Joint Task Force (JTF) Sulu, posibleng nagresulta sa maraming bilang ng patay ang suicide bombing kung hindi napigilan ng militar at nakapasok ang babaeng suicide bomber sa loob ng KM3 Detachment of 35th Infantry Battalion sa nabatid na barangay.

Ayon kay Vinluan, dakong alas0 5:48 ng hapon isang babaeng Caucasian looking nakasuot ng abaya at nagkunwaring buntis ang pilit na pumapasok sa loob ng army detachment subalit dahil sa kahina-hinala ang kilos ay pinigil ito ng mga batay na mga sundalo.

Agad na nagsagawa ng defensive position ang mga sundalo at sinigawan ang babaeng nakasuot ng abaya na huwag itong pumasok.

Maya-mayang konti ay sumabog na ang suspek at nagkagutay-gutay ang katawan nito, wala namang nasugatan o nasawi sa mga sundalo dahil nga hindi nakalapit ang suspek sa kampo ng militar.

Hndi pa kilala kung sino ang babae, ngunit sigurado umano ang militar na bahagi siya ng grupo ni Hajan Sawadjaan, isang lider ng Abu Sayyaf.

Pinuri naman ni Vinluan Jr. ang mga sundalong nagbabantay ng kampo dahil kung hindi sa kanilang presence of mind ay posibleng naging madugo sana ang pag-atake ng nasabing suicide bomber.

“The suicide bombing could have resulted to tremendous casualties if it was not properly addressed by our soldier. Hence, I commend them for such heroic achievement”, saad ni General Vinluan.

Samantala kinumpirma ni Western Mindanao Command (Wesmincom) chief Lt. General Cirilito Sobejana kahapon na babae ang suicide bomber sa naganap na pagpapasabog sa Indana, Sulu nitong Linggo ng hapon at nakatakda ng isailalim sa DNA test ang mga nakuhang labi nito.

“Nakuha na rin natin ang paa, ulo at ang tsinelas. Pang-babae talaga, Caucasian-looking. Makikita ‘yan sa DNA testing,” pahayag ni Sobejana sa isang panayam.

“Ngayon definite na tayo, confirmed na babae. Kaya nagkakaroon ng debate kung lalaki or babae kasi ‘yung kamay may balahibo,” paliwanag ng opisyal.

Sa ngayon pinaigting ng Philippine National Police (PNP) at Armed Forces of the Philippines (AFP) ang intelligence montoring gayundin ang seguridad hindi lang sa teroristang grupo kundi sa lahat ng nais maghasik ng kaguluhan sa bansa.(Edwin Balasa)