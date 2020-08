Pagpaparehistro ng botante kasado sa Sept. 1

Inihayag ng Commission on Elections (COMELEC) na ang pagpaparehistro ng mga botante ay magpapatuloy sa buong bansa sa Setyembre 1 maliban sa mga lugar na nasa ilalim ng enhanced community quarantine (ECQ) o modified ECQ.

Ang pagpaparehistro ng mga botante sa mga lugar na nasa ilalim ng ECQ o MECQ ay awtomatilkong magpapatuloy kapag ang general community quarantine, modified GCQ ay ganap na maalis.

Ang pagrehistro ay awtomatiko ring suspindido sa mga lugar ng GCQ at MGCQ kung ang mga ito ay na-upgrade sa MECQ o ECQ.

Ang mga aplikasyon para sa pagpaparehistro ay maaaring isumite mula Martes hanggang Sabado sa pagitan ng alas 8:00 ng umaga hanggang alas 3:00 ng hapon sa Office of the Election officer. Ang mga application form ay maaaring ma-access sa opisyal na website ng Comelec.

“It is strongly recommended that the downloaded forms be filled out before going to the COMELEC office for registration but the forms should be signed only in front of the Election Officer at the COMELEC office,” sabi ni ng tagapagsalita ng Comelec na si James Jimenez.