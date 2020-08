Pagpapaliwanag ng Recovery Plan ng Pamahalaan

Ang mga tagapamahala ng ekonomiya ng gobyerno ay lumikha ng isang phased at adaptive na paraan ng pagbangon mula sa epekto ng COVID-19 na nagsimula sa emergency stage na ipinatupad noong Marso hanggang Mayo 2020, sinundan ng recovery stage na ipinapatupad mula Hunyo hanggang Disyembre 2020, at ang resiliency stage na ipapatupad hanggang 2021.

Ang unang stage ng recovery plan na itinaguyod ng Bayanihan to Heal As One Act ay binubuo ng budget at procurement flexibility, subsidy sa mga mahihirap at maliliit ang sweldo, maliit na suporta sa negosyo sa anyo ng grace periods at wage subsidy, suporta sa pangunahing mga sektor at frontliners, sistema ng kalusugan, kapasidad, at seguro.

Kasalukuyan tayong nasa sa pangalawang stage – ang stage ng pagbangon na binubuo ng budget at procurement flexibility, reprioritization ng budget para sa 2020, ang pagpapanatili ng prayoridad ng Build, Build, Build Program, mga targeted tax incentives, mas mahusay na targeted at implemented Bayanihan I programs upang maitaas ang kita, lumikha ng mga trabaho, at suportahan ang mga kumpanya sa pamamagitan ng liquid at equity infusion na ginagarantiyahan sa pamamagitan ng sektor ng pananalapi.

Ang recovery stage ay susuportahan din ng CREATE Act o Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act na bahagi ng Philippine Program for Recovery with Equity and Solidarity o PH-PROGRESO, ang ipinanukalang stimulus package para sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya.

Ang mga prayoridad na batas na ito ay binanggit ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang ikalimang State of the Nation Address (SONA). Ayon sa SONA ng Pangulo, ang CREATE Act ” immediately cuts the corporate income levy from the current 30 to 25 percent and [will] give the government flexibility to grant a combination of fiscal and non-fiscal incentives, among others. ”

Nabanggit din niya na ang Financial Institutions Strategic Transfer o FIST Act ay magtatakda ng mga mekanismo na magpapahintulot sa mga bangko at iba pang institusyong pinansyal na isantabi at ilipat ang mga non-performing assets at loans sa asset management companies.

Binanggit din ng Pangulo sa kanyang SONA ang iba pang mga interbensyon ng gobyerno upang lumago ang ekonomiya na kasama ang suporta sa mga micro, small, at medium enterprises para makabangon sa pamamagitan ng grace periods sa kanilang pagbabayad ng renta. Alam din ni Pangulong Duterte ang kahalagahan ng pagsuporta sa mga lokal na industriya upang maibalik ang sigla ng ekonomiya sa pamamagitan ng paghikayat sa mga Pilipino na tangkilikin ang sarili nating mga produkto at unahing bisitahin ang magagandang tanawin sa ating bayan habang sinusunod ang mga kinakailangang protocol sa lugar.

Bahagi rin ng recovery plan ang pagbibigay ng tulong sa mga apektadong sektor tulad ng mga overseas Filipino workers (OFWs). Inatasan ng Pangulo ang Technical Education and Skills Development Authority (TESDA na mamuno sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga OFWs. Inatasan din niya ang Commission on Higher Education na magbigay iskolarship sa mga dependents ng mga OFWs. Maliban dito ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ay lilikha ng agri-entrepreneur programs para sa mga OFWs na at ang Kagawaran ng Agrikultura at ang Kagawaran ng Kalakal at Negosyo upang lumikha mga programa ng agri-entrepeneur para sa mga OFWs na nawalan ng trabaho.

Inatasan din ng Pangulo ang Landbank na magpautang sa mga OFWs at magpataw lamang ng mababang interes.

Sa isyu ng mga alituntunin sa pananalapi, ang monetary bond ng gobyerno ay naglalaan din ng sapat na tulong upang mapalawak ang suplay ng pera ng bansa upang mapalago ito. Ibinaba ng gobyerno ang rate ng interes upang marami ang makautang upang masimulan nila ang kanilang mga negosyo.

Ang gobyerno ay magpapatuloy na magbigay ng subsidies, garantiya ng pautang, at pautang para sa mga negosyo dahil alam natin na ang paggastos ng gobyerno sa mga sektor na ito ay nangangahulugan ng pagdaloy ng pera sa ekonomiya at pagbibigay ng trabaho at kabuhayan para sa ating mga kababayan.

Hayaan niyong bigyang-diin ko ulit na ang mga patakaran at programa ay nakatalaga na, kasama ang paggamit ng pondo ng publiko upang mabuhay ang paglaki at pagpapatuloy ng Build, Build Program. Alam ng mga tagapamahala ng ekonomiya ng ating bansa na ang mga pangunahing proyektong pang-imprastraktura ay hindi lamang isang springboard para sa mabilis na pagbangon ng bansa kundi isang epektibong instrumento upang matulungan ang paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng pamumuhunan, paglikha ng trabaho, at pagsasama sa pananalapi para sa lahat ng mga Pilipino. Ang mga proyektong imprastraktura sa ilalim ng Build, Build Program ay magbibigay ng benepisyo sa ekonomiya sa buong bansa at magtutulak ng pagunlad sa mga sentro ng lunsod, lalo na sa Metro Manila.

Sa pagpapatupad ng ganitong mga konkretong plano at patakaran, kami sa gobyerno ay nananatiling umaasa na makakabangon tayo bilang isang bansa, mapapapatatag natin ang ating ekonomiya, at magkakaroon tayo ng inclusive development.