Pagpapaliban sa BARMM election tinutulan sa Kamara

Pinalagan ni Kusug Tausug partylist Congresswoman Shernee Tan-Tambut ang panukalang pagpapaliban sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao (BARMM) kasabay ng idaraos na eleksyon sa Mayo 9, 2022.

Sa interpelasyon ng joint Zoom committee meeting ng suffrage and electoral reforms at Muslim affairs and peace, reconciliation and unity, inakusahan din ni Tambut ang Bangsamoro Transition Authority (BTA) ng pananadya para maantala ang eleksyon gamit ang kakulangan nila ng performance para hindi matuloy ang halalan.

“It would be arrogant to say that only the MILF can function and perform the unfinished tasks. You, the BTA, were given ample time to do everything that you needed to do…. and yet, you did not perform. So that’s your fault,” diin ng lady solon.

Pinag-iingat din niya ang mga kasamahang mambabatas na huwag magpadala sa mga alibi ng BTA dahil paraan din aniya ito para mamalagi sa posisyon ang mga opisyal ng BARMM.

Aniya, pagtatakip lang sa kanilang mahinang pagganap sa tungkulin ang hirit na ipagpaliban ang halalan sa BARMM.

Sinermunan din nito ang BTA na huwag gamitin ang pandemya bilang depensa sa kanilang mahinang pagganap sa tungkulin.

Aniya, nagagawa ng mga opisyal ng pamahalaan tulad ni Pangulong Rodrigo Duterte at mga miyembro ng Kongreso ang kanilang tungkulin sa kabila ng nararanasang krisis.

Sa kasalukuyan, limang panukala ang nakahain sa Kongreso na humihiling na ipagpaliban ang halalan sa BARMM at gawin na lamang ito sa 2025 batay sa hiling ng BTA na naitalaga na magsilbi bilang “interim government” sa Bangsamoro Autonomous Region sa transition period” sa ilalim ng R.A. 11054 o ang Bangsamoro Organic Law (BOL)

Sa ilalim ng Section 1 at 12 ng naturang batas, tuluyang malulusaw ang BTA sa oras na magkaroon na ng halalan sa BARMM na magluluklok sa Chief Minister sa ilalim ng First Parliament.

Sa ilalim ng BOL, dapat idaos ang eleksyon sa BARMM kasabay ng pambansang halalan sa 2022.

Sa nasabing pagpupulong, sinabi ni BTA Chairman Murad na hinirit ng BTA na ipagpaliban ang eleksyon sa BARMM batay na rin sa ginawa nilang pag-aaral at mga naranasang hamon na hindi magtatagumpay ang wastong implementasyon sa aspetong pulitikal at sa normalisasyon dito na naging dahilan upang batikusin ito ni Rep. Tan-Tambut.

Ayon kay Murad, ang implementasyon ng orihinal na kasunduan na naging daan ng pagbuo ng BARMM ay sa pagitan ng pambansang pamahalaan at ng MILF.

“If the MILF is no longer the BTA, then there is no partnership between the national government and the MILF in implementing,” sabi pa ni Murad.

Samantala, sinabi ni Tambut na maghahain siya ng mga pagbabago sa limang panukalang batas na humihiling ng pagpapaliban sa BARMM election na magiging daan upang ang mamamayan ng BARMM ang magpasiya sa pamamagitan ng referendum tulad ng ginanap na plebisito na nagpatibay sa BOL.