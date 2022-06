Pagpapalaki sa VMC katuparan ng pangako ni Duterte

Lubos ang naging pasasalamat ni Deputy Speaker at Valenzuela City 2nd District Representative Eric Martinez kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa matagumpay nitong pagtupad sa kanyang campaign promise na palalakihin ang Valenzuela Medical Center para tugunan ang pangangailangan ng mga Valenzuelanos.

Binanggit ni Martinez ang kanyang naging pakikipag-usap sa noo’y presidential candidate at Davao City Mayor Duterte may anim na taon na ang nakakaraan kung saan nag-request siya na mapalaki ang kanilang public hospital sakaling manalo itong presidente.

“Sabi ko, ‘Tatay, ‘pag ikaw na ang Presidente ng Pilipinas, iyang ospital na ‘yan, sana po’y maiayos natin. Tumango ang Tatay Digong sa ‘kin. Sabi niya, ‘Eric ‘wag ka mag-alala. Once we get to Malacañang we’ll work on it’,” pagkukuwento pa ni Martinez.

Sa pamamagitan ng Republic Act No. 11327 noong 2018 isinabatas ang pagdadagdag ng bed capacity ng VMC mula sa dating 200 na ginawang 500. Ang P208-million proyekto ay kabibilangan ng pagpapalaki ng Radiology Department, Operating Room Complex and Surgical Intensive Care, Hemodialysis, Chemotherapy at Ambulatory Surgical Units.

Dahil dito, malaki ang pasasalamat ni Rep. Martinez kay Pangulong Duterte at Sen. Bong Bo na nag-sponsor ng bill para sa VMC expansion project; Sen. Sherwin Gatchalian at Valenzuela City 1st. Dist. Wes Gatchalian na co-authors at kay Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian na nanguna sa local government para sa katuparan ng proyekto.

Inaasahang makukumpleto sa Hunyo 2023, target ng VMC na maging “People’s Choice” sa 2028 sa pamamagitan ng pagbibigay ng institutionalized patient-centered at pandemic-resilient health care.(Eralyn Prado)