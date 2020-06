Hot topic ngayong linggo ang viral Facebook post kung saan pinapayuhan ang mga babae na umiwas sa pagsusuot ng maiikling damit para hindi mabastos. Galit na galit ang mga netizens, lalo na ang mga babaeng sa kabila ng maluluwag at kaswal na damit ay nakaranas ng harassment. Hindi nila tayo masisisi dahil nakakalungkot na hanggang ngayon ay may mga ganito pa ring kaisipan. Nakakatakot tuloy sa atin bilang mga magulang. Ito ba ang mundong kalalakihan ng ating mga anak?

Pero, bilang mga magulang, may ‘power’ din tayo na hubugin ang values ng ating mga anak para lumaki silang responsableng mamamayan. Hindi naman literal na ituturo kung paano hindi mambastos o mang-abuso, idadaan natin yan sa mga aral ng wastong pag-trato sa kapwa. Eto ang ilan sa aking tips:

1. Practice what you preach. Kahit palagi na natin itong naririnig, ito talaga ang susi sa lahat ng bagay pagdating sa parenting. Kung ano ang nakikita ng bata sa kanyang nanay at tatay, yun ang kaniyang gagayahin. Kaya sa bahay pa lang, palaguin na natin ang respeto, pagmamahal, at malasakit sa bawat isa.

2. Maaga pa lang ay turuan na sila ng ‘common courtesies’ gaya ng pagsasabi ng ‘salamat’ at ‘sorry’ hanggang maging natural na ito sa kanila.

3. Respetuhin ang ideya ng consent o ‘pahintulot’. Kahit tayo ang nasusunod sa bahay, tanungin muna natin sila kung payag ba silang yakapin natin, o galawin ang kanilang mga gamit. In return, sila rin ay dapat magtanong bago galawin ang bagay na hindi sa kanila lalo na kapag nasa labas, o nasa ibang bahay. Ito ang paraan para maramdaman nilang dapat irespeto ang ‘no, hindi puwede’.

4. Tigilan na ang ‘boys will be boys’ na dahilan. Wag nating pamihasain ang ating mga anak na dahil lalaki sila, pwede silang manakit o maging marahas sa iba. Lalaki man o babae, dapat ay may pananagutan ano man ang kanilang ginawa. Magiging malaking challenge ito, lalo na sa mga haligi ng tahanan. Kaya sa mag-asawa pa lang ay dapat mapag-usapan at mapagkasunduan na ito.

5. Ipaunawa sa kanila ang tunay na kahulugan ng pakikipagkapwa-tao. Kasama rito ang pagiging bukas na tumulong at magkalinga sa iba. Halimbawa, kapag nakasabay nila ang isang kaklase na mabigat at madaming dala, imbis na lagpasan lang ay tanungin nila kung paano sila makakatulong. Kung may nakikita silang mali o hindi tama, manindigan sila para sa sarili at sa kanilang kapwa.

Ang ating mga anak ang ‘generation of tomorrow’. Kaya ngayon pa lang, simulan na nating magtanim ng butil ng mabubuting aral para sa kinabukasang puno ng pagkalinga at pagrespeto sa kapwa.