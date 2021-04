Pagpapalakas ng healthcare capacity habang nasa MECQ

Inanunsyo ko noong nakaraang Linggo na simula Abril 12 hanggang sa katapusan ng buwan, ang National Capital Region (NCR) at ang mga lalawigan ng Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal o ang NCR Plus, ay isasailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine (MECQ). Ito ang napagpasyahan ng Inter-Agency Task Force (IATF) sapulong noong Abril 10, 2021 tungkol sa pag-uuri ng community quarantine na kalaunan ay inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte.

Maliban dito, inanunsyo ko din na ang lalawigan ng Abraay isasailalim din sa MECQ, mula Abril 12 hanggang Abril 30, tulad ng lalawigan ng Quirino at lungsod ng Santiago, na parehong inilagay sa ilalim ng MECQ ngayong buwanng Abril.

Samantala, ang lalawigan ng Quezon ay isasailalim saGeneral Community Quarantine (GCQ) mula Abril 12 hanggang Abril 30, tulad ng mga sumusunod na lugar nanasa GCQ ngayong buwan na ito: Cordillera Administration Region; Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya sa Region 2; Batangas sa Rehiyon 4-A; Lungsod ng Tacloban sa Rehiyon 8; Lungsod ng Iligan sa Rehiyon 10; Lungsod ng Davao sa Rehiyon 11; at Lanao del Sur saBARMM.

Para maipagpatuloy natin ang pagpapabuti ng atinghealthcare capacity na sinimulan natin noong nakaraangdalawang linggo ng Enhanced Community Quarantine, dadagdagan pa natin ang mga kamang nakalaan saCOVID-19 para sa isolation, quarantine, at health facilities ngayong sumasailalim tayo sa MECQ.

Para mabawasan ang mga pasyente sa malalaking ospitalat mabigyan ng lugar ang mga pasyente ng COVID-19 nakailangang maospital, ang mga ospital sa Level 3 ay kailangang makipagtulungan sa mga ospital sa Level 2 at Level 1 na may monitoring facilities, nagbibigay ng temporary treatment, at may step-down facilities para samga taong hindi malala o kailangan ng home care, sakondisyon na ang mga step-down facilities ay may kakayahang magsagawa ng sapat na quarantine at isolation.

Para matiyak ang sapat na pagtugon sa COVID-19 sakomunidad, dapat tiyakin ng mga local government unit(LGUs) na mayroong sapat na kama para sa pasyente ngCOVID, mayroong complementary health human resources, koordinadong triage at referral system sa mgaquarantine, isolation, at health facilities. Inaatasan din angmga LGU na unahin ang pagbuo ng petisyon para sapagbabakuna ng mga kabilang sa Priority Group A2 at A3ng national vaccination plan.

Ang Department of Labor and Employment at angDepartment of Trade and Industry ay inatasan na alaminang bilang ng mga empleyado na maaaring magsagawang alternatibong paraan ng pagtatrabaho at ang epektonito sa maximum na laki ng populasyon.

Inutusan ni Pangulong Duterte ang Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) na tiyakin namagkakaroon ng patuloy na access sa serbisyongpangkalusugan ang bawat Pilipino at mababayaran satamang oras ang reimbursement claim ng mga nagkasakitng COVID-19.

Dahil sa direktibong ito ng Pangulo sa PhilHealth nabayaran ang mga ospital na may unpaid COVID-19 claims, maraming pribadong ospital, ospital ng gobyerno, at mga ospital ng LGU ang nangako na dadagdagan nilaang mga kama na nakalaan sa COVID-19, lalo na angmga kama sa ICU sa NCR Plus. Ang inaasahang pagtaassa mga kapasidad ng hospital bed ay isa sa mgaisinaalang-alang ng IATF nang magdesisyon sila naisailalim ang NCR Plus sa MECQ sa halip na sa GCQ.

Noong Abril 11, 2021, 104 na pribado at pampubliko naospital sa NCR Plus ang nakapagdagdag ng 164 na kamasa ICU para sa mga kritikal na pasyente at 1,157 pang regular na kama para COVID-19 para sa mgakatamtaman at malalang pasyente.

Ang iba pang pasilidad na may karagdagang kapasidad at handa nang tumanggap ng pasyente ay ang mgasumusunod: Quezon Institute (110 bed), National Center for Mental Health (960 bed), Manila Times College in Subic (300 bed), New Clark City Tarlac (165 dagdag nakama) , Eva Macapagal Termina sa Maynila (200 kama), at Orion Bataan Port Terminal (100 kama).

Ang lahat ng nabanggit na karagdagang kapasidad sakama ay nadagdag sa mga kamang idinagdag na noongdalawang linggong ipinatupad ang ECQ sa NCR Plus, katulad ng 164 COVID ICU bed, 2,227 COVID regular bed, at 765 COVID isolation bed, na sa kabuuan ay 3,156 bed sa NCR Plus ayon sa ulat noong Abril 11.

Sa pagkakaroon ng mas mabuting healthcare capacity,ang mas malubha at kritikal na mga pasyente ay maaaringmakapagpaospital, mas maraming nagpositibo sa COVID-19 na may mild hanggang moderate na sintomas ay maaaring tanggapin sa isolation facilities, at mas maraming close contacts o probable COVID positive angmakakapunta sa mga quarantine facilities para mapigilanang pagkalat ng virus

Gayunpaman, hindi kayang labanan ng gobyerno angCOVID-19 nang mag-isa. Kailangan natin angkooperasyon ng lahat. Kailangang sundin ng publiko angminimum public health standards at ipagpatuloy angpagsusuot ng mask, paghuhugas, at pag-iwas. Ang mgadapat bakunahan ay kailangang magpabakuna para maprotektahan nila ang kanilang sarili at ang kanilangmga mahal sa buhay. Sama-sama, maaari tayonggumaling at makabangon mula sa pandemya.