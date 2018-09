Pagpapahalaga sa Kaibigan: Ito ang mensaheng tumatak sa aking isipan pagkatapos ng pag-uusap nina Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel.

Sa harap ng media habang katabi ang lider ng Pilipinas ay muling sinariwa ni Prime Mi­nister Netanhayu ang matagal na relasyon ng Pilipinas at Israel.

Mahalaga ang na­ging papel ng Pilipinas sa pagsagip sa buhay ng mga Hudyong tumakas sa Holocaust noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Dito sa ating bansa sila nakakita ng bagong tahanan. Tayo rin ang tanging bansa sa Asya na lumagda sa UN re­solution na nagtatag sa State of Israel.

Dahil dito, masasabi kong napapanahon ang pagbisita ni Pangulong Digong sa Israel.

Ngayong linggo ay lumipad patungong Israel at Jordan ang ating Pangulo. Ito ang kauna-unahang opisyal na pagbisita ng Presidente ng Pilipinas sa parehong bansa kaya naman makasaysayan ang paglalakbay na ito ni Pangulong Digong.

Sa kasalukuyan ay nasa Jordan na kami at iba pang miyembro ng delegasyon at malugod naming ibinibalita na matagumpay ang na­ging pagbisita ng ating Pangulo sa Israel.

Kabilang sa mahahalagang kasunduan ang nilagdaan ng ating pamahalaan habang nasa Israel ay ang Memorandum of Understanding on Scien­tific Cooperation, Memorandum of Intent on the Collaboration on Promotion of Bilateral Direct Investments, at Memorandum of Agreement on the Temporary Employment of Filipino Home-Based Caregivers in Israel.

Ang huling kasunduan aking binanggit ay magpapababa kundi man magtatanggal sa mga placement fee na sinisingil sa ating mga caregiver na OFW na nagnanais magtrabaho sa Israel. Dahil ang kasunduang ito ay gobyerno sa gobyerno, hindi na kasali sa pro­seso ng recruitment ang mga pribadong recruitment agencies.

Ang kapakanan ng ating mga OFW sa Gitnang Silangan ang isa sa mga pinakamahalagang usaping tinalakay sa pagbisita ni Pangulong Digong sa Israel. Ang ating mga kababayan sa Israel ang unang tinagpo ng ating Pangulo nang lumapag ang kanyang eroplano mula Pilipinas.

Sa ngayon ay may mahigit 28,000 na Pilipinong nasa Israel, kasama na ang mga caregiver. Naalala ko ang ikinuwento ni Prime Minister Netanyahu tungkol sa Pinoy caregiver na nag-a­laga sa kanyang ama, at nang yumao ang kanyang ama ay ang tiyuhin naman niya ang inalagaan. Kitang-kita ko ang pagkilala ni Prime Minister Netanyahu sa arugang ibinibigay ng ating mga caregiver na nagtatrabaho sa Israel.

Sa pagbisita ng Pa­ngulo sa Israel at Jordan ay pangunahin sa kanyang isipan ang interes ng mga Pilipino at ng ating bansa. Ang pagpapatibay sa mabuting samahan ng Pilipinas at ng dalawang bansang ito ay siguradong tutulong sa paglago ng ating ekonomiya at sa paglikha ng dagdag na trabaho para sa ating mga kababayan.