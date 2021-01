Pagpapagaan sa kalbaryo ng trapiko

Habang nakatutok ang gobyerno sa pagtugon sa epekto ng COVID-19 pandemic sa bansa ay nagpapatuloy ang mga proyekto sa ilalim ng Build,Build, Build Program para mapagaan ang sakripisyo at kalbaryo ng mga motorista sa matinding problema sa traffic lalo na sa kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue o mas kilala sa tawag na EDSA.

At dahil sa mahabang panahon ng lockdown ay hindi napansin ng publiko ang tuloy -tuloy lang na pagsasakatuparan sa mga mahahalagang imprastruktura ng gobyerno gaya ng inagurasyon at kabubukas lamang na 18.30 kilometer Metro Manila Skyway Stage 3 elevated expressway project na sinaksihan at pinangunahan mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ang Metro Manila Skyway 3 Project ay kumukunekta mula sa Buendia sa Makati City hanggang sa North Luzon Expressway sa Balintawak, Quezon City.

Ang katatapos na proyekto po ng gobyerno sa ilalim ng Department of Public Works and Highways (DPWH) ay isang napakalaking bagay na magpapagaan sa biyahe ng maraming motorista na dati ay umuubos ng isa hanggang apat na oras na biyahe sa EDSA.

Ayon po kay DPWH Secretary Mark Villar, sa pagbubukas ng Skyway 3 project ay tinatayang 60,000-70,000 ang mga sasakyang nabawas sa kahabaan ng Edsa dahil ang kabubukas lamang na elevated expressway ang ginagamit na ng mga motorista sa pagpasok sa Metro Manila at paglabas sa North Luzon Expressway (NLEX).

Mula sa dating dalawang oras na biyahe mula Makati City hanggang Balintawak sa Quezon City kapag dadaan sa EDSA, magiging 15-20 minutes na lamang ito sa Skyway 3 project.

Bagamat hindi pa ganap na binuksan ang operasyon ng Skyway 3 project, aasahan pong maramdaman ang ganap na ginhawa sa biyahe sa sandaling ito ay fully operational na.

Dahil dito, inaasahan ang pagluluwag ng EDSA mula sa dating matinding traffic na dinaranas ng ating mga kababayan dahil mayroon ng alternatibong daanan ang mga papasok sa Southern Metro Manila at lalabas patungo sa NLEX.

Hindi lamang po problema sa traffic ang mababawasan sa mga ginagawang proyekto sa ilalim ng Build,Build,Build project dahil ayon po kay Secretary Villar, nakakatulong din ang kanilang mga ginagawang protekto sa paglikha ng tinatayang 1.6 milyong trabaho para sa mga Pilipino na napakalaking bagay para sa ekonomiya at sa kabuhayan ng mga Pilipino.

Sa pamamagitan po ng mga ginagawang proyekto sa ilalim ng Build,Build,Build program, mas nagiging madali na ang pag-usad ng mga kalakal dahil madali ng mapuntahan ang mga lugar na dati, lalo na sa mga nakalipas na mga administrasyon ay inaabot ng siyam siyam dahil sa kawalan ng mga imprastruktura.

Ang sabi nga po ni Secretary Villar, “the economy is about connectivity”. Kung hindi kikilos ang mga produkto at mga kalakal ay hindi sisigla ang ekonomiya.

Kaya naman po ang ginagawa ngayon ng Duterte administration ay inaalis ang mga balakid na ito para mas mabilis ang pagkilos at paglago ng kabuhayan ng bansa.

Ang Skyway 3 project ay isa lamang sa mga mahahalagang imprastrukturang natapos na sa ilalim ng Build,Build,Build program para mabawasan ang kalbaryo sa EDSA at magpapaluwag sa daloy ng trapiko.

Ilan sa mga natapos na ng DPWH na ngayon ay napapakinabangan at nagpapagaan na sa biyahe ng maraming motorista ay ang Laguna Lake Highway mula Bicutan hanggang Taytay, Rizal at ang Harbor Link na ginagamit na ngayon ng malalaking trucks mula sa pier diretso sa NLEX nang hindi na kailangang dumaan sa mga lansangan sa loob ng Metro Manila.

Sang-ayon po kay Secretary Villar, marami pang mga ginagawang proyekto ngayon ang gobyerno na inaasahang matatapos hanggang sa third quarter ng taon na nakatuon sa pagpapagaan sa daloy ng trapiko sa EDSA.

Palaging bida ang EDSA kung traffic ang pag-uusapan dahil nakakarating ang popularidad nito sa ibang mga bansa, at hindi nagpapahuli sa ranggong top 10 o top 20 bilang isa sa “worst traffic” na lugar sa buong mundo at hindi ikinatuwa ito ng mga Pilipino.

Sa ilalim lamang ng Duterte administration napagtuunan ang paglutas o kung hindi man ay mapagaan ang problema sa trapiko sa EDSA sa pamamagitan ng mga sinimulang proyekto na ang ilan ay natapos na.

Sa loob po ng taong ito, aasahang tatlong malalaking tulay ang matatapos sa ilalim pa rin ng Build,Build, Build program na tatawid sa ilog Pasig patungo sa mga pangunahing lungsod na hindi na kailangang dumaan sa EDSA ang tinatayang 30,000 sasakyan kada araw.

Kabilang po dito ang Estrella-Pantaleon bridge na magdudugtong sa Makati City at Mandaluyong City; BGC to Pasig bridge na kapwa inaasahang matatapos sa kalagitnaan ng taon, at ang Binondo-Intramuros bridge na inaasahang matatapos bago matapos ang 2021.

Ang mga proyektong ito ang isa lamang sa mga iiwang legasiya ng Duterte administration para sa mga Pilipino at tatatak sa isipan ng mga ito na mayroong pangulong gumawa ng paraan para maibsan ang sakripisyo at kalbaryo ng taumbayan sa problema sa trapiko.