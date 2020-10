Pagpapagaan ng paghihigpit sa paglalakbay

Simula ng ika-1 ng Nobyembre, papayagan na ang mga dayuhan na may investor visa na pumasok sa bansa, ngunit kailangan nilang sumunod sa ilang mga kundisyon. Ito ang isa sa aming pangunahing desisyon sa huling pagpupulong ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-EID) noong ika-22 ng Oktubre.

Ang mga dayuhang mamamayan na mayroong mga sumusunod na visa ay maaaring payagan na pumasok: mga visa na inisyu ng Bureau of Immigration alinsunod sa Omnibus Investments Code, 47 (a) (2) na mga visa na inisyu ng Department of Justice, mga visa na inilabas ng Aurora Pacific Economic Zone at Freeport Authority at ng Subic Bay Metropolitan Authority.

Ang lahat ng mga dayuhan na nais pumasok sa Pilipinas ay dapat ding magkaroon ng valid at existing visa. Kailangan din nilang magkaroon ng pre-booked accredited quarantine facility. Gayundin, ang kanilang paglalakbay ay napapailalim sa maximum na kapasidad ng mga papasok na pasahero sa port sa petsa ng kanilang pagpasok. Siyempre, ang lahat ng mga taong papasok sa bansa ay kailangang sumunod sa naaangkop na mga batas, patakaran, at regulasyon ng imigrasyon.

Ang desisyon ng IATF na payagan ang pagpasok ng mga dayuhan sa bansa ay may kaugnayan sa unti-unting pagbubukas muli ng ating ekonomiya dahil kailangan nating akitin ang mga dayuhang namumuhunan upang makatulong sa pagpapalakas ng ating ekonomiya.

Ang net inflow ng foreign direct investments (FDI) sa bansa ay bumaba noong unang pitong buwan ng taon bilang resulta ng pandaigdigang pandemya. Ngunit tumaas ito matapos na maiangat ang enhanced community quarantine (ECQ) at modified enhanced community quarantine (MECQ) sa maraming bahagi ng Pilipinas.

Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), ang FDI net inflows sa bansa ay tumaas ng 35.2% noong Hulyo 2020 mula US $ 590 million hanggang US $ 797 million sa parehong panahon noong nakaraang taon.

Bukod dito, sinabi ng BSP na ang pagtaas ng FDI net inflows noong Hulyo 2020 ay karagdagang nagpabawas ng year-to-date na pagbaba sa unang pitong buwan ng 2020 hanggang 10.9% (US $ 3.8 bilyon mula sa US $ 4.3 bilyon) mula sa 18.3% na pinagsama-samang pagbaba mula Enero hanggang Hunyo 2020.

Iniugnay ng BSP ang pagtaas ng FDI net inflow sa bahagyang pagpapabuti ng sentimyento ng mga namumuhunan dahil sa pagbabawas ng mga hakbang sa quarantine at unti-unting pagpapabuti sa aktibidad na pang-ekonomiya.

Naniniwala ang mga ekonomista na ang FDI net inflows ay patuloy na tataas sa mga darating na buwan sa muling pagbubukas ng maraming mga ekonomiya sa bansa at sa buong mundo. Ito ang dahilan kung bakit dahan-dahan nating binabawasan ang mga paghihigpit upang payagan ang mas maraming mga negosyo na muling magbukas at magdagdag ng kapasidad sa pagpapatakbo upang matulungan ang ekonomiya na makabawi nang mas mabilis.

Samantala, ang mga Pilipino na maglalakbay sa ibang bansa ay hindi na kinakailangang sumailalim sa pre-boarding test requirement matapos aprubahan ng IATF ang pagtatanggal ng dating hiniling na negatibong resulta ng antigen test 24 oras bago umalis.

Ang pagpapahintulot sa mga dayuhang mamamayan na pumasok sa bansa sa paghahangad na mamuhunan, at ang pagluluwag ng mga kinakailangan para sa outbound travel ay tiyak na makakabuti sa ating ekonomiya. Maliban sa mga foreign investments na unti-unting dumadating, ang pagalis ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa ay nangangahulugan din na ang mga remittances ay malapit nang dumating at mag-ambag sa paglaki ng gross domestic product.

Sa unti-unting pagbabawas ng mga paghihigpit sa kuwarentenas, muling pagbubukas ng maraming mga negosyo, muling pagpasok ng mga dayuhang namumuhunan, at ang pag-asang darating sa lalong madaling panahon ang bakuna laban sa COVID-19, umaasa tayo na muling lalakas ang ating ekonomiya.

Muli, ingat buhay para sa hanap-buhay. Maaari natin itong gawin sa Team Philippines!