Pagpanakop sa mga estambay mahimong madeklarar nga unconstitutional – Koko

Mahimong madeklarar nga kalapasan sa Konstitusyon ang pagpanakop sa kapolisan ug mga lokal nga kagamhanan sa mga estambay bisan kun aduna kini ordinansa.

Pagpasabot ni Senador Koko Pimentel nga vague o lisud ang kahulugan sa tambay ug lisud hatagan kinig meaning.

Matud niya nga mahimong madeklarar nga unconstitutional ang usa ka balaod ug ordinansa kun kini lisud sabton.

Tungod niini wala niya giiendorse nga moohimog balaod nga magdili sa pag-estambay.

“I discourage anti-loitering ordinances as this is very difficult to write. How do we define loitering? ‘Yung drinking in public madali malaman kung nangyayari o hindi. ‘Yung walking shirtless in public madali din malaman. Pero loitering? What constitutes loitering? Vague. Hence possibly unconstitutionally void for being vague,” matud ni Pimentel.

Busa gusto sa senador nga legal department sa Philippine National Police (PNP) nga motabang kini sa mga LGU aron usbon ang ilang ordinansa batok sa mga tambay.

Iyaha usab ingnon ang PNP Legal Department ang tanang kapolisan nga likayan ang pagpatuman sa ordinansa batok sa mga estambay.

“PNP legal should advice entire PNP organization to avoid enforcing anti-loitering ordinances because the act constituting “loitering” is very hard to define and determine in real life if an act already constitutes loitering,” dugang sa senador.