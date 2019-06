Pagpamomba sa kampo militar sa Sulu gikondenar sa Malacañang

Gukdon ug patubagon sa kagamhanan ang mga anaa sa likod sa pagpamomba sa sulod sa kampo militar sa Sulu nga miresulta sa pagkamatay ug pagkaangol sa daghang biktima.

Gipaniguro kini ni Presidential Spokesman Salvador Panelo human kondenaha ang nahiaguman sa pipila ka sundalo ug sibilyan sa nahitabong insidente.

Matud ni Panelo nga kung wala pa makat-on ang mga bandido sa gihimong pagdugmok sa kagamhanan sa mga terorista sa Marawi City, niining panahuna panigurohun sa mga otoridad nga masinati ang aksiyon sa kagamhanan.

“We condemn in the strongest possible terms the explosion that occured in a military base in Sulu, which killed and wounded scores of people. If these bandits have not learned from the terrorists who were annihilated in Marawi, then this time they will,” matud ni Panelo.

Subay sa impormasyon sa mga otoridad, ang bandidong Abu Sayyaf Group ang giyan-aw karon nga anaa sa likod sa pagpamomba sa military base.

Matud ni Panelo nga gukdon sa mga awtoridad ang tanang terrorist groups nga motisuk ug kagubot sa Mindanao ug gamiton sa gobyerno ang tanang armas ug kagamitan aron mapulbos kini kauban ang mga supporter o grupong mipaluyo sa ilang pagtuo.

“The government will harness all its might to destroy the enemies of the state as well as their supporters to secure lasting peace in the region,” dugang pa ni Panelo.

Sa nahitabong nga insidente, tulo ka sundalo ang namatay lakip ang duha ka sibilyan nga gituhuang suicide bombers ug 12 ka mga sundalo ang naangol.