Pagpag korap! 64 sisipain ni Duterte sa BOC

DALAWANG opsiyon lamang ang ibinigay ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 64 na opis­yal at empleyado ng Bureau of Customs (BOC) na inilagay sa floating status matapos masangkot umano sa katiwalian.

Sa kanyang talum­pati sa ginanap na GOCC day at paglagda ng loan agreement para sa Malolos-Clark Railway Project sa Malacañang, pinapili ng Pangulo ang 64 na nilagay sa floa­ting status na mag-resign o masampahan ng kaso ang mga ito.

Batay sa impormasyong ibinigay sa Pangulo, sangkot ang mga ito ng iregularidad at smuggling ng mga kontrabando.

Isa sa mga natuklasan sa imbestigasyon, batay sa report kay Pangulong Duterte ang sabwatan umano para makalusot ang isang bil­yong pisong halaga ng shabu na nakalagay sa Tapioca bag o harina.

Inatasan ni Pangulong Duterte ang 64 na customs employees at officials na mag-report sa kanya sa Lunes para mapakinggan ang panig ng mga ito.

“I will be dismis­sing something like 64 Customs employees. In the meantime that their case are being heard, in obedience of the rule of the right to be heard, I want them to be here in Malacañang. So I will be asking them to report here. You resign or I will file charges. That goes for all of us. We are workers of government and we serve the people,” anang Pangulo.

Magugunitang ibinulgar ni dating Customs spokesperson Atty. Erastus Sandino Austria na gawa gawa lamang ang entrapment operation na iginigiit ng Phi­lippine Drug Enforcement Agency (PDEA) kaugnay sa isang bilyon g pisong halaga ng shabu na nakumpiska sa isang warehouse sa Malabon City .

Sinabi ni Atty. Austria na dati ring district collector sa Manila Internatio­nal Container Port (MICP), walang katotohanan ang claim ng PDEA na “controlled delivery” ang ginawa ng ahensya para lumutang ang mga sindikato ng droga kapag sumali sa public bidding.

Batay sa report, aabot sa 146 kilo ng shabu ang narekober sa Goldwin Commercial Warehouse sa Malabon nitong Mayo na sang-ayon kay PDEA Director General Aaron Aquino ay galing sa Golden Triangle syndicate. (Aileen Taliping)