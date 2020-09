Pagod, praning na: Celeb ayaw nang mag-taping sa Ang Probinsyano

Tinawagan kami ng isang kaibigan mula sa produksyon ng FPJ’s Ang Probinsyano upang makipag-chikahan hinggil sa naisulat naming istorya tungkol sa teleserye.

Bungad nito, “Friend, baka hindi naman si Coco (Martin) ang tinutukoy mong nawawalan na ng gana sa soap. Baka naman si…(name ng celeb na isa sa major cast ng series).”

Naibalita kasi natin dito na nakakabingi ang katahimikan ng soap maliban sa balitang mga bagong episodes na ang ipinalalabas dito, still with Coco at the helm most of the time.

“Nag-unwind at nag-chill lang siguro ng konti kaya ganun friend,” hirit pa nito sabay kuwentong,”back-to-almost-normal” na uli sila sa set at magiliw, ganado at generous na raw uli si Coco.

Kaya naman naintriga kami sa tinuran nitong name ng celebrity na umano’y feeling pagod, burned out lagi, feeling may one-dimensional life at parang robot at tila napipilitan na lang “umarte” sa series nila.

“May moment pa ngang ayaw mag-taping dahil paranoid daw sa protocol ng IATF Covid team? ” ang tila nahihilong tanong ng kaibigan namin.

Ay, sobrang pressure na ba? Ano kaya ang pinagdadaanan niya o talagang kakaiba lang ang paranoia ngayong nasa pandemya pa rin tayo?

iWant ng Dos humina ang signal

Sa iWant na lang nga namin naabangan ang mga teleserye ng Kapamilya channel, pero kahit dun ay hirap na hirap na kaming makapasok.

Sa ginawa nilang “upgrade” hindi na “libre” (patitikimin ka lang ng ilang episodes na libre, then magbabayad ka na) ang panunuod ng mga palabas dito (luma man o bago). Napakarami pang hinihinging mga detalye bago ka makapasok sabay sa gitna ng iyong panunuod ay bigla kang papasukan ng mga ads na kahit puwede namang i-skip ay nakaka-irita pa rin.

Well, nakakalungkot lang dahil kung ganado ka at totoong supporter ng mga bonggang teleserye, maiirita ka sa paghihintay.

Then of late, napapadalas na din ang pagwala-wala nila ng matinong signal. Tsk, tsk, nakakalungkot talaga dahil isa ito sa epekto ng non-renewal ng franchise ng network ng ABS-CBN.