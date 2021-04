‘Pagod na ako’ Angelica naubos luha, ayaw na sa teleserye

Ngayong patapos na ang ‘Walang Hanggang Paalam’, buo pa rin ang desisyon ni Angelica Panganiban na iwanan na ang mga teleserye. Tuloy ang plano niya na huwag na ngang gumawa ng mga teleserye.

“Hindi naman siya ‘yung naisip ko noon na may presscon bukas, gagawa ako ng pasabog, ng ingay. Bago ako umabot sa point na `yon, marami akong kinonsider. Bago ko tinanggap ang teleserye na ito, nandun na ako sa stage na gusto ko na talagang magpahinga.

“Pero dahil sa pandemic, sino ba ako para tumanggi sa trabaho? Eh, ang daming gusto magtrabaho.

“Sa naranasan ko sa ngayon, doon na talaga ako na-convince na siguro nga last na talaga ito. ‘Yung pagod na naibigay ko na sa show na ito, parang naibigay ko na sa mga susunod na 50 years.

“Wala na akong maipatak na luha. Gusto ko na ngang turuan ng tricks ang luha ko.

“Ang dami ko pang gustong gawin, hindi na ito `yung para ma-prove ko na wala na akong gustong patunayan. Ayokong magsalita ng tapos, pero malay mo, 20-years from now, may role na hindi ko matanggihan. O kaya kong lunukin ang pride ko, wala naman sigurong mawawala sa akin.

“Pero sa ngayon, ganun pa rin ang desisyon ko, na hindi na ako gagawa ng teleserye. Kasi almost 30-years ito ang ginawa ko, so sa kalahati ng buhay ko gusto ko naman ibigay sa sarili ko, o deserve ko rin naman na bigyan ng pahinga ang sarili ko,” sabi ni Angelica.

Pero giit ni Angelica, sa pelikula raw ay hindi niya isinasara ang pinto niya.

Paulo umaming muntik mabaliw

Anyway, mami-miss nga raw ng cast ng ‘Walang Hanggang Paalam’ ang samahan nila.

Si Zanjoe Marudo nga, puring-puri si Paulo Avelino.

“Si Pau sobrang galante niyan. Malaki ang puso niya. Pero, hindi lang puso ang malaki sa kanya… Pati braso!” pabirong sabi ni Zanjoe.

“Galante? Hindi naman,” reaksiyon ni Paulo.

“Very thankful ako, kasi mahirap din pati sa crew na araw-araw ‘yon ang ginagawa mo, may times na naho-homesick ka. Kaya naka-relate kami sa mga OFW na malayo sa pamilya nila na nagtatrabaho.

“Very thankful ako sa cast, dahil sila ang dahilan kung bakit napanatili ko ang saneness ko,” saad ni Paulo.

Pakiramdam ni Paulo, kung wala siguro siyang proyekto, baka nabaliw na siya, o na-depress nang husto.

“Kung hindi dahil dito, siguro maliban sa baliw na talaga ako, siguro na-depress na talaga ako,” seryosong sabi pa ni Paulo.

Si Arci Munoz naman, hindi raw niya makakalimutan ang solid na bonding nilang lahat.

“Up to now may Viber kami, updated pa rin kami sa mga nangyayari sa buhay namin. May solid bond talaga kami,” sabi lang ni Arci.

Anyway, sa huling linggo ng Walang Hanggang Palaam, susuungin nina Emman (Paulo) at Celine (Angelica) ang lahat ng balakid mabuo lang ang kanilang pamilya at makapiling muli ang anak na si Robbie.

Matapos ang mga hamong sumubok sa kanila, buo na ang pag-ibig at tiwala nina Emman at Celine sa isa’t isa para magkasamang hanapin si Robbie, kahit wala pa silang kasiguruhan kung buhay pa nga ito.

Makasama pa kaya nina Emman at Celine ang kanilang anak? Mapanagot na kaya ng batas sina Anton at Amelia?

Panoorin ang “Against All Odds” finale ng “Walang Hanggang Paalam” ngayong linggo sa Kapamilya Channel, A2Z, TV5, Kapamilya Online Live YouTube channel, ABS-CBN Entertainment Facebook page, at iWantTFC. Para sa viewers sa labas ng Pilipinas, mapapanood ito sa The Filipino Channel sa cable at IPTV.