Pagnanakaw sa mga plantita lumala

Kasabay ng pandemya, naglipana umano ang mga bagong magnanakaw na ang target ay mga alagang halaman ng mga tinagurang plantita at plantito.

Sa Facebook page ng Luntiang Project 6, sinabi nitong marami nang nabibiktima ang tinatawag na ‘green gangster’ na target nakawin ang mga halaman na bihira at maaring ibenta nang mahal.

“Plant thieves or now called “green gangsters” and their activities have become a growing concern,” ayon sa grupo.

Paliwanag nito, dahil sa stress mula sa nararanasang pandemya, marami sa mga Pinoy ang nagpokus sa pag-aalaga ng halaman kaya naman tinawag silang plantito at plantita.

“However, the pandemic has also set off a wave of theft. The target: PLANTS,” sabi pa ng Luntiang Project 6.

Ayon sa post, sa laki ng demand ang ibang presyo ng halaman ay tumaas ng 300 porsyento lalo na ang mga bihira na halaman.

“Since the demand of plants especially those classified as “vulnerables”, “endangered” species has pushed prices by more than 300%, the more these “illegal gathers /traders have become aggressive,” sabi pa sa post.

Sinabi pa ng Luntian Project 6 na nakatanggap na ang Barangay Police Security Office (BPSO) ng mga report sa mga residente ng mga ninanakaw na halaman ng mga sakay ng motorsiklo o ibang uri ng sasakyan.

“The Punong Brgy. & Council thru the initiative of the Peace & Order Committee sends off a reminder to the community to secure their plant collections particularly those placed outside of their gates & specially identified with high price value,” sabi nito. (Kiko Cueto)