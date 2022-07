Pagnanakaw ng pagkakakilanlan

Para sa marami sa Pilipinas na ipinanganak bago ang kasalukuyang milenyo, nakilala namin ang ngayong tinatawag na social media sa pamamagitan ng Friendster na inilunsad nuong taong 2003. Umabot ng 115 milyon ang mga naka-rehistro sa Friendster na karamihan ay nanggaling mula sa Pilipinas, Malaysia at Singapore. Ang Friendster ay ginamit ng mga tao bilang pamamaraan upang magbahagi ng online content kagaya ng mga larawan sa mga kakontak ng miyembro at para makipagkilala sa mga maaring maging ka-relasyon, o tumuklas ng mga bagong kaganapan o mga libangan.

Pagdating ng taong 2018, nagsara na ang Friendster dahil humina ito. Ito ay bunsod ng pagsikat ng Facebook na nagsimula naman nuong taong 2004 na may halos kaparehong gamit sa Friendster. Bagama’t ito ay unang pinahintulutan para sa mga mag-aaral ng Harvard University hanggang sa umabot sa mga kinikilalang magaganda at eksklusibong unibersidad sa US. Kalaunan naisali na rin ang lahat ng mga mag-aaral sa mga unibersidad sa US at Canada. At nuong taong 2006, lahat ng may edad na 13 pataas ay maari nang sumali. Tinatayang nasa 2.8 bilyon ang miyembro ng Facebook.

Malayo na ang narating ng Facebook, kasama ng ilang pang mga plataporma sa social media kagaya ng YouTube, Instagram, WeChat, Whatsapp, at iba pa. Sinasabing isa sa kada tatlong tao sa mundo ay gumagamit ng social media. Ang Facebook ang nangibabaw na social media sa loob ng isang dekada at naging kontrobersyal dahil sa mga negatibong epektong naidulot nito, kagaya ng adiksyon sa paggamit nito at ang pagkakaroon ng mababang tingin sa sarili kapag naihantulad ang sarili sa ibang tao sa Facebook. Higit na malaking kontrobersya ang idinulot ng mga akusasyon ng manipulasyong pampulitika gamit ang Facebook at ang paglabag sa privacy ng mga indibidwal.

Isa sa mga naging kilalang krimen bunsod ng social media ay ang tinatawag na identity theft o ang pagnanakaw sa pagkakakilanlan. Ang isang tao ay nagpapanggap bilang ibang tao gamit ang pagkakakilanlan nito. Siya ay gagamit ng ibang pangalan, larawan, at mga impormasyon upang makapanlinlang. Halimbawa, maaring magpanggap ang isang taong hindi mo kilala bilang isa sa mga kaibigan mo at kung mapapaniwala ka ay humingi ng pera sayo na maari niyang sabihin ay utang o kailangang-kailangan dahil may emergency.

Sa Netflix, may palabas na pinamagatang Clickbait, kung saan ang tema ay identity theft sa pamamagitan ng mga apps o sites na tumutulong na magkakilala ang dalawang tao na may mataas na pagkakataon na magkaroon ng relasyon base sa kanilang mga sirkumstanya sa buhay—kagaya ng lugar kung saan sila naka-base, edad, mga hilig sa buhay, at iba pa. Tinatawaga itong mga dating apps, para sa pag-dedeyt.

Nag-umpisa ang maling gawain sa Clickbait bilang isang libangan ng isang taong nababagot. Hindi niya inakala na ang kaniyang libangan na kalaunan ay tila naging adiksyon na rin ay mauuwi sa mas serosyosong implikasyon, kagaya ng pagkamatay ng mga tao.

Kapag inisip natin, gaano tayo nakasisiguro na ang kinikilala nating tao ay talagang yung tao na sinasabi niyang siya. Sa pagka-pangulo nga, hindi ba ilang beses na tayong nalinlang?