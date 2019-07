Pagminus sa termino ni Cayetano sa Senado, giangalan ni Sotto ug Gatchalian

Gisupak sa pipila ka senador ang hulga ni Taguig Rep. Alan Peter Cayetano nga minusan ug himoung tulo ka tuig termino sa mga Senador.

Matud ni Senate President Vicente Sotto III, nga ang mandato sa termino sa mga senado nakatala sa Konstitusyon busa lisud tuhuan ang giingon ni Cayetano.

“How can we give what is not yours? No one owns the Senate. The Constitution and the people own the Senate and the mandate of the tenure term of the senators are in the Constitution. So no single personality can do that,” reaksyon ni Sotto.

“I would like to think that Cong. Cayetano said that in jest that’s why my response was how?,” dugang pamahayag niya sa interview sa mga reporters kagahapon.

Matud usab ni Senador Sherwin Gatchalian, ang unom ka tuig nga termino gidesenyo aron kahatagan ug igong panahon ang mga senador nga makahimog balaod.

“Notwithstanding the six year term of a senator as prescribed in the Constitution, the six year term is designed to give senators ample time for legislation and to campaign considering their nationwide coverage,” matud ni Gatchalian.

“Dahil nationwide ang kampanya ng isang senador, normally dalawang taon ang kailangan para malibot ang buong bansa. Magkakaro

on ng problema sa attendance kung gagawing 4 years na lang ang isang term ng senador,” dugang niyang pamahayag.

Gihimo ni Cayetano ang hulga niadtong Miyerkules sa gabii sa meeting sa pipila ka congressmen diin kauban ang kadaghanan sa ruling PDP-Laban.

Si Cayetano ang giendorso ni Presidente Rodrigo Duterte nga mosunod nga Speaker sa pagbukas sa 18th Congress sa Hulyo 22.