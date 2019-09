Pagminus sa korap! Mga broker sa Customs tangtangon – Duterte

Gusto ni Presidente Rodrigo Duterte nga papahawaun ang mga broker sa Bureau of Customs (BOC) aron makuhaan ang mga badlongon sa ahensiya.

Kung adunay brokers, maglaum ka nga adunay korapsiyon. Busa kung tangtangon kini, makuhaan ang mga badlongon.

Iyaha na kining gipadayag sa Presidente. Kung matangtang na ang mga broker, matag kompanya nga adunay transaksiyon sa BOC magpadala na lang og accreditation, ug sila na mismo ang magtrabaho alang sa pagpagawad sa ilang kargamento.

“Itong sa Customs, ang gusto ko wala nang brokers, may corruption talaga ‘yan. Take away the brokers and you would have cut corruption overnight. In a scale of 1-10, maybe you have reduced corruption about 8- 8 and one half,” matud ni Duterte.

Alang usab sa Bureau of Internal Revenue (BIR), miingon ang Presidente nga gusto niyang ipatuman ang gross taxation, aron mawala na ang kickback sa mga examiners sa gibayarang buhis.

“Sa BIR, gross. ‘Pag gross, wala na. ‘Yang mga examiner, wala nang trabaho ‘yan. Diyan na magkatalo. Kung magkano ang utang mo, mag-abot ng…kung gross wala na, ‘yan na lang ang bayaran mo,” dugang pa niya. (Jess Campos)